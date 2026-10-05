Египет, Эритрея, Сомали и Судан поддержали военных Судана против Эфиопии

Tекст: Игорь Иножарский

Египет, Эритрея, Сомали и Судан подписали в египетском городе Нью-Аламейн совместную декларацию с призывом к политическим и мирным решениям на фоне обострения конфликтов в регионе, включая гражданскую войну в Судане и крупные бои в Эфиопии, передает Al Jazeera.

Документ фактически оспаривает ряд шагов Аддис-Абебы последних лет и подчеркивает углубляющийся разлад между Эфиопией и соседями. Декларация поддержала возглавляемое военными правительство Судана и призвала к политическому процессу под руководством суданских партий. Ас-Сиси при этом заявил, что трансграничные вызовы требуют «диалога, а не конфронтации».

Авторы заявления подчеркнули, что контроль над Красным морем должен оставаться за прибрежными государствами, что расценили как ответ на стремление не имеющей выхода к морю Эфиопии добиться суверенного доступа к побережью и создать военно-морское присутствие. Египет и Судан, давно спорящие с Аддис-Абебой из-за плотины «Возрождение» на Ниле, предупредили о недопустимости «односторонних мер», наносящих ущерб государствам ниже по течению.

Совместная декларация прозвучала на фоне эскалации в Эфиопии, где федеральные силы ведут бои с альянсом из семи вооруженных групп, включая Фронт освобождения народа Тыграй, завершивший только в 2022 году двухлетнюю войну с правительством по хрупкому мирному соглашению. По данным эфиопских госСМИ, бывший временный лидер Тыграя Абрахам Белай сообщил, что готовится новая временная администрация региона и планируются региональные выборы в ближайшие месяцы.

Эти события сопровождаются взаимными обвинениями: Аддис-Абеба утверждает, что Египет, Эритрея и Судан поддерживают антиправительственный вооруженный альянс, а эфиопские власти ранее обвиняли соседнюю Эритрею в прямой поддержке мятежников. Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель в своем сообщении в X написал, что эфиопские власти пытаются создать предлог для нападения на Эритрею.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эфиопия обвинила Эритрею в участии в боевых действиях на стороне повстанцев. В пятницу Египет выслал эфиопского дипломата на фоне обострения спора с Аддис-Абебой. На прошлой неделе начальник генштаба Эфиопии заявил о поддержке повстанцев со стороны Египта и Судана.