Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.5 комментариев
В Эфиопии обвинили Эритрею в боевых действиях на стороне повстанцев
Экс-глава Минобороны Эфиопии Белай: Войска Эритреи поддерживают повстанцев
Эритрея ведет боевые действия на территории Эфиопии совместно с повстанцами из «Народного фронта освобождения Тыграй», заявил глава комиссии по ядерной энергии Эфиопии и бывший министр обороны Абрахам Белай.
По словам Белая, эритрейские военные воюют на передовой, используя весь арсенал военной техники, и уже несут потери, сообщают порталы. Белай пообещал жесткий ответ Эфиопии, передает ТАСС со ссылкой на Eritrean Post и Conflict Zone.
«Эритрея заплатит двойную цену», – сказал он. Независимых подтверждений сообщений об участии эритрейской армии в боевых действиях на севере Эфиопии на данный момент нет.
В четверг Эфиопия разорвала дипломатические отношения с Эритреей, обвинив ее в поддержке повстанцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сообщалось, что Эфиопия наращивает давление на Эритрею по вопросу доступа к Красному морю.
С 1998 по 2000 год в войне между странами погибло не менее 80 тыс. человек.
Конфликт на севере Эфиопии начался осенью 2020 года, когда власти обвинили мятежников в нападении на военную базу. В ноябре 2022 года правительство и повстанцы подписали соглашение о прекращении боевых действий, однако бои возобновились. Начальник Генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев.
В конце сентября силы НФОТ подняли мятеж и установили контроль над аэропортами Мэкэле и Шире. Позднее отряды НФОТ оставили без боя столицу штата Тыграй Мэкэле и отошли к границе с Эритреей, где, по сообщениям, идет концентрация войск и боевой техники по обе стороны границы, а эфиопская армия продолжила наступление на северные города.