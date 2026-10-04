В Эфиопии обвинили Эритрею в боевых действиях на стороне повстанцев

Экс-глава Минобороны Эфиопии Белай: Войска Эритреи поддерживают повстанцев

Tекст: Антон Антонов

По словам Белая, эритрейские военные воюют на передовой, используя весь арсенал военной техники, и уже несут потери, сообщают порталы. Белай пообещал жесткий ответ Эфиопии, передает ТАСС со ссылкой на Eritrean Post и Conflict Zone.

«Эритрея заплатит двойную цену», – сказал он. Независимых подтверждений сообщений об участии эритрейской армии в боевых действиях на севере Эфиопии на данный момент нет.

В четверг Эфиопия разорвала дипломатические отношения с Эритреей, обвинив ее в поддержке повстанцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сообщалось, что Эфиопия наращивает давление на Эритрею по вопросу доступа к Красному морю.

С 1998 по 2000 год в войне между странами погибло не менее 80 тыс. человек.

Конфликт на севере Эфиопии начался осенью 2020 года, когда власти обвинили мятежников в нападении на военную базу. В ноябре 2022 года правительство и повстанцы подписали соглашение о прекращении боевых действий, однако бои возобновились. Начальник Генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев.

В конце сентября силы НФОТ подняли мятеж и установили контроль над аэропортами Мэкэле и Шире. Позднее отряды НФОТ оставили без боя столицу штата Тыграй Мэкэле и отошли к границе с Эритреей, где, по сообщениям, идет концентрация войск и боевой техники по обе стороны границы, а эфиопская армия продолжила наступление на северные города.

