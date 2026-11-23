МВД: Мошенники стали обманывать россиян при продаже игровых приставок

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На фоне повышенного интереса к игровой индустрии участились случаи мошенничества под видом продажи игровых приставок. Злоумышленники размещают объявления с привлекательными ценами и быстрой доставкой, рассчитывая на доверчивость и желание покупателей приобрести популярную технику по выгодной стоимости», – заявила Волк, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

По ее словам, после получения перевода средств продавец перестает выходить на связь, а в некоторых случаях покупателям отправляют посылку с совершенно другим содержимым. Гражданам настоятельно рекомендуют не вносить предоплату незнакомцам, особенно на личные счета или через Систему быстрых платежей.

В ведомстве посоветовали не переходить по сторонним ссылкам и не оплачивать покупки за пределами официальных площадок. Кроме того, перед сделкой необходимо проверять историю аккаунта продавца, отзывы других покупателей и обязательно осматривать упаковку до подтверждения получения заказа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил о заманивании геймеров на поддельные сайты под видом продажи игровой валюты.

В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме взлома учетных записей в мессенджерах.

Также официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила о краже денег у россиян через фейковые объявления о продаже автомобильных шин.