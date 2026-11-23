В Госдуме предрекли рекордную прибыль банков до 4,9 трлн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские кредитные организации имеют все шансы показать рекордную доходность, при этом результаты сектора в 2027 году будут не хуже, передает РИА «Новости».

«Вполне возможно», – сказал Аксаков, отвечая на вопрос, смогут ли банки заработать 4,9 трлн рублей.

Парламентарий добавил, что дальнейшие показатели во многом зависят от спроса на финансовые продукты. Он отметил более позитивный макроэкономический прогноз на следующий год и резкий рост темпов кредитования во второй половине текущего года.

На прошлой неделе Банк России повысил прогноз по чистой прибыли сектора в 2026 году до 4,5–4,9 трлн рублей. В 2025 году этот показатель сократился впервые за три года и составил 3,5 трлн рублей против 3,8 трлн рублей в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава ВТБ Андрей Костин предрек снижение прибыли банковского сектора в следующие два года.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

Также президент Владимир Путин спрогнозировал прибыль банковского сектора на уровне до 3,5 трлн рублей.