Путин дал прогноз по уровню прибыли банков России

Tекст: Елизавета Шишкова

Ожидаемая прибыль российского банковского сектора по итогам 2025 года составит от 3,2 до 3,5 трлн рублей, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин озвучил эти цифры, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«По прогнозам Банка России, по итогам 2025 года банковский сектор отработает с прибылью где-то 3,2-3,5 трлн рублей», – подчеркнул глава государства.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что введение НДС на операции по банковским картам может обойтись рынку более чем в 200 млрд рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введение налога на сверхприбыль в банковском секторе не принесет реальной пользы экономике.