Набиуллина заявила о риске для кредитования из-за налога на сверхприбыль банков

Введение налога на сверхприбыль в банковском секторе не принесет реальной пользы экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
По ее словам, введение налога, напротив, способно работать против цели снижения ключевой ставки и увеличить давление на банки, передает ТАСС.
Глава ЦБ добавила, что понимание специфики банковской деятельности показывает, что крупная часть прибыли направляется на инвестиции в капитал, а именно этот капитал позволяет банкам наращивать объемы кредитования.
Набиуллина привела статистику: за девять месяцев этого года банки нарастили капитал на 1,7 трлн рублей при прибыли в 2,7 трлн, а в бюджет поступило порядка 800 млрд рублей налогов. Государственные банки, в свою очередь, выплатили 500 млрд рублей дивидендов за 2024 год.
По мнению главы ЦБ, каждый рубль, изъятый из капитала дополнительным налогом, означает сокращение кредитного потенциала приблизительно на десять рублей.
В завершение Набиуллина подчеркнула, что банки уже платят повышенный налог на прибыль и введение дополнительного сбора с «сверхприбыли» приведет к ухудшению возможностей, а возможно, и самого кредитования экономики.
