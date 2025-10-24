Набиуллина заявила о риске для кредитования из-за налога на сверхприбыль банков

Набиуллина: Налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, введение налога, напротив, способно работать против цели снижения ключевой ставки и увеличить давление на банки, передает ТАСС.

Глава ЦБ добавила, что понимание специфики банковской деятельности показывает, что крупная часть прибыли направляется на инвестиции в капитал, а именно этот капитал позволяет банкам наращивать объемы кредитования.

Набиуллина привела статистику: за девять месяцев этого года банки нарастили капитал на 1,7 трлн рублей при прибыли в 2,7 трлн, а в бюджет поступило порядка 800 млрд рублей налогов. Государственные банки, в свою очередь, выплатили 500 млрд рублей дивидендов за 2024 год.

По мнению главы ЦБ, каждый рубль, изъятый из капитала дополнительным налогом, означает сокращение кредитного потенциала приблизительно на десять рублей.

В завершение Набиуллина подчеркнула, что банки уже платят повышенный налог на прибыль и введение дополнительного сбора с «сверхприбыли» приведет к ухудшению возможностей, а возможно, и самого кредитования экономики.

