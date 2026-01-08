«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
Депутат Чепа сообщил о подготовке к встрече парламентариев России и США
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал о проработке консультаций между представителями российского и американского парламентов по вопросам украинского урегулирования.
Подготовка консультаций между российскими и американскими парламентариями обсуждалась, передает ТАСС. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя сообщения о возможном приглашении четырех депутатов Госдумы в США.
Депутат пояснил: «Подготовка такого [контакта] велась». Он добавил, что точная дата встречи и список приглашенных неизвестны, но факт проработки вопроса подтвердил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по вопросу урегулирования ситуации на Украине.