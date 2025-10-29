Песков заявил о решении проблем Венесуэлы по международному праву

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия исходит из признания Венесуэлы суверенным государством и считает, что любые вопросы, затрагивающие эту страну, должны решаться исключительно с учетом норм и принципов международного права, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул: «Венесуэла – это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права».

Песков отдельно отметил, что российско-американские контакты по поводу ситуации вокруг Венесуэлы в последние месяцы не велись. По его словам, данный вопрос не поднимался и не обсуждался на встречах между Москвой и Вашингтоном в последнее время. «Эта проблема никак не обсуждалась, и она не фигурировала на повестке дня», – заявил представитель Кремля.

Высказывания прозвучали на фоне сообщений о концентрации американских войск в районе Карибского бассейна, однако Россия продолжает исходить из необходимости строгого соблюдения принципов международного права при решении всех возникающих проблем.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить операции против властей Венесуэлы.

Президент страны Николас Мадуро рассказал о существенном арсенале российских переносных ракетных комплексов для защиты страны.

Между тем американский эсминец Gravely прибудет в столицу Тринидада и Тобаго для учений на фоне напряженности вокруг Венесуэлы.