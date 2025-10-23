Мадуро заявил о наличии 5 тыс. ракет для защиты страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мадуро сообщил о том, что в распоряжении Боливарианской Республики находится около 5 тыс. российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», передает ТАСС. Мадуро подчеркнул, что эти системы предназначены для противодействия возможным военным угрозам со стороны США.

В своей речи глава государства отметил: «Мощь «Иглы-С» известна любой военной силе в мире, а у Венесуэлы есть не менее 5 тыс. «Игл». Он указал, что наличие такого вооружения является важным фактором национальной безопасности и демонстрирует готовность страны защищать свои интересы.

Российские комплексы «Игла-С» применяются для борьбы с воздушными целями на малых высотах и уже давно стоят на вооружении венесуэльской армии. По словам Мадуро, Венесуэла продолжит укреплять свою оборону и сотрудничество с зарубежными партнерами в военной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одобрил агрессивные действия ЦРУ против Венесуэлы. Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции на территории этой страны. Трамп также заявил об ударе вооруженных сил США по судну у берегов Венесуэлы.