NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

NYT:Трамп дал ЦРУ разрешение на секретные операции против Мадуро в Венесуэле

Tекст: Вера Басилая

Газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа разрешила Центральному разведывательному управлению проводить тайные операции в Венесуэле, передает ТАСС.

Это решение принято в рамках кампании по усилению давления на власть Николаса Мадуро. Издание отмечает, что военные США уже разрабатывают различные варианты действий для главы государства, в том числе сценарии нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.

В настоящее время в регионе находится 10 тыс. американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. Американские военные уже совершили несколько атак на гражданские суда у побережья Венесуэлы, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики.

Стратегия активных действий против Мадуро была подготовлена с участием госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио. Чиновники считают, что Мадуро стоит во главе картеля, что позволяет представлять операцию против него как борьбу с наркоторговлей, опираясь на обвинительное заключение Министерства юстиции США от 2020 года.

Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что Венесуэла сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения США за последние100 лет. ВМС США, по словам американской стороны, уничтожили четыре скоростные лодки с перевозившими наркотики людьми в международных водах Карибского моря.

Ранее СМИ писали, что в Вашингтоне рассматривают сценарии усиления военного давления на Венесуэлу. Госсекретарь США Марко Рубио настаивает на свержении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Между тем, Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США хотят смены политического режима в Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение в Венесуэлу несет риски для США, включая рост антагонизма в регионе и угрозу затяжного конфликта.

