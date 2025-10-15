Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
NYT:Трамп дал ЦРУ разрешение на секретные операции против Мадуро в Венесуэле
Администрация Дональда Трампа санкционировала тайную деятельность ЦРУ в отношении Венесуэлы для свержения режима Николаса Мадуро, сообщает газета The New York Times.
Газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа разрешила Центральному разведывательному управлению проводить тайные операции в Венесуэле, передает ТАСС.
Это решение принято в рамках кампании по усилению давления на власть Николаса Мадуро. Издание отмечает, что военные США уже разрабатывают различные варианты действий для главы государства, в том числе сценарии нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.
В настоящее время в регионе находится 10 тыс. американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. Американские военные уже совершили несколько атак на гражданские суда у побережья Венесуэлы, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики.
Стратегия активных действий против Мадуро была подготовлена с участием госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио. Чиновники считают, что Мадуро стоит во главе картеля, что позволяет представлять операцию против него как борьбу с наркоторговлей, опираясь на обвинительное заключение Министерства юстиции США от 2020 года.
Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что Венесуэла сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения США за последние100 лет. ВМС США, по словам американской стороны, уничтожили четыре скоростные лодки с перевозившими наркотики людьми в международных водах Карибского моря.
Ранее СМИ писали, что в Вашингтоне рассматривают сценарии усиления военного давления на Венесуэлу. Госсекретарь США Марко Рубио настаивает на свержении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Между тем, Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США хотят смены политического режима в Венесуэле.
Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение в Венесуэлу несет риски для США, включая рост антагонизма в регионе и угрозу затяжного конфликта.