    Воспоминания Меркель о России разворошили гнездо русофобов
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Эксперт: Нобелевские лауреаты открыли возможность манипуляции квантовыми эффектами
    Путин сообщил об отступлении ВСУ по всей линии фронта
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов
    Европа вдвое повысила пошлины на импорт стали
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    4 комментария
    8 октября 2025, 05:28 • Новости дня

    Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией, подписанный в мае российским лидером Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам российского посла, Николас Мадуро подписал соответствующий декрет в присутствии ведущих телеканалов страны 7 октября.

    «Я был приглашен к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в торжественной обстановке в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу российско-венесуэльского Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», – сказал посол ТАСС.

    Мадуро приурочил подписание декрета ко дню рождения Владимира Путина, а также попросил передать поздравления российскому лидеру. Президент Венесуэлы заверил, что страна намерена выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка.

    Мелик-Багдасаров уточнил, что после подписания декрета венесуэльской стороной завершены все внутренние процедуры для вступления российско-венесуэльского договора в силу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главами государств был подписан Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.

    В сентябре парламент Венесуэлы единогласно одобрил стратегическое соглашение с Россией.

    7 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

    Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планируемые Брюсселем ограничения на перемещения российских дипломатов в зоне ЕС противоречат уставным документам Евросоюза, а также международным дипломатическим документам. Но вырабатывать ответные меры нужно с учетом специфики каждой страны, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в Евросоюзе согласовали новые ограничения против сотрудников российских диппредставительств.

    «Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

    «В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

    «Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

    «Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

    Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

    Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

    Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

    В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Комментарии (10)
    7 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Москве в НЦ «Россия» вручили первую Всероссийскую премию в области научной фантастики

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей первой Всероссийской премии за достижения в отечественной научной фантастике с призовым фондом четыре млн рублей.

    Церемония вручения первой Всероссийской премии в области научной фантастики состоялась в рамках симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия». Общий призовой фонд составил четыре млн рублей, которые распределили между четырьмя лауреатами в различных номинациях.

    Премию в номинации «Художественное произведение» получил Роман Афанасьев за книгу «Звездный пилот». В номинации «Визуальный образ» наградили Дарью Конопатовову за проект «Старгейзер 256». В номинации «Перевод» победу одержала Татьяна Черезова за перевод книги Рэя Нэйлара «Гора в море». В категории «Издательский проект» отмечено Евразийское Книжное Агентство за цикл космической НФ для старшеклассников.

    Победители получили специальные статуэтки, символизирующие дерзновение и гармонию, а также денежные призы.

    Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, научная фантастика сегодня перестала быть новомодным современным фэнтези и  развлечением.

    «Это действительно очень хорошая и очень нужная и полезная литература, которая выполняет важную социальную функцию и позволяет заглянуть за горизонт», – подчеркнул он.

    Премия призвана возродить интерес к жанру и поддержать новых авторов, а также поощрить создание произведений, способствующих научному и техническому развитию. В 2025 году к участию будут допущены произведения, опубликованные за прошедший период.

    Напомним, 7 октября в Национальном центре «Россия» открылся II Международный симпозиум «Создавая будущее». Он проводится по поручению президента России Владимира Путина и организован при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства науки и высшего образования и Министерства культуры. Мероприятие объединит экспертов и участников из 85 стран и всех регионов России.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    Захарова сделала предположение о теме обещанного Макроном заявления

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, какой может быть тема заявления, которое анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон в свете кризиса власти и не только.

    «Российский «теневой флот» доконал?» – задалась риторическим вопросом дипломат в Telegram-канале.

    Перед этим Захарова привела цитату зарубежных СМИ о том, что Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером.

    Как пишет Figaro, несмотря на охватившую кулуары власти дрожь, у президента есть право роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента) после серии консультаций с председателями обеих палат и премьер-министром.

    «Это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия», – заявил газете  источник, знакомый с ходом дискуссий.

    Тогда как Эммануэль Макрон официально надеется на минимальное соглашение между политическими силами для обеспечения подобия стабильности после краха правительства Себастьена Лекорню. При этом, пишет газета, угроза роспуска парламента не была так близка, хотя некоторые думаю, что Макрон объявит даты парламентских выборов.

    При этом ирония реплики Захаровой в том, что, несмотря на глубокий кризис власти во Франции, ее глава заботится о другом. Первого октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Франция заявила, что «подозрительный корабль» якобы относился к «теневому флоту» России, который «помогает стране обходить наложенные на нее санкции». Французские власти 3 октября отпустили танкер Boracay.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    Песков объяснил меры России в ответ на враждебность США и ЕС

    Песков: указ об ускоренной приватизации госимущества принят из-за санкций ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва готова защищать свои интересы всеми юридическими способами из-за попыток отобрать российские авуары и активы на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия будет использовать все возможные юридические инструменты для защиты своих прав и интересов в случае незаконного отбора ее активов и авуаров, передает ТАСС.

    «Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров России начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто осуществлял незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее», – сказал он на брифинге.

    Указ президента России Владимира Путина по ускоренной приватизации активов и возможной продаже имущества, оставленного западными компаниями также стал  реакцией на враждебное окружение России и экономические действия ряда европейских стран и США.

    По словам Пескова, Россия принимает решения, которые считает необходимыми для защиты своих интересов на фоне санкций и давления Запада.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

    Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Российский МИД резко осудил инициативу Еврокомиссии по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских средств, назвав это воровством.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 00:13 • Новости дня
    В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии для отрасли

    Tекст: Ирма Каплан

    Слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова о пессимистичном сценарии для российских авиакомпаний, которые к 2030 году могут лишиться более 330 самолетов, пояснили с перечнем мер по недопущению этого.

    «Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», – сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем  Кореняко.

    Среди мер названы продление ресурсов самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100, формирование необходимой нормативной базы, формирование дополнительных компетенций по работе с воздушными судами импортного производства сертифицированными Росавиацией российскими центрами по техобслуживанию и ремонту авиатехники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.

    Доклад руководителя Росавиации на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике по теме обеспечения безопасности авиаперевозок в России содержал данные о том, что к 2030 году российские авиакомпании могут лишиться 339 самолетов и 200 вертолетов, включая 230 отечественных и 109 иностранных лайнеров.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 01:53 • Новости дня
    Котяков заявил о самых длительных новогодних каникулах в 2026 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Выходные в связи с новогодними праздниками с 2025-го на 2026 год будут самыми длительными за последние годы и продлятся 12 дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    «Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», – поделился он с ТАСС.

    Кроме того, Котяков отметил, что из-за нехватки специалистов в разных отраслях переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен на общенациональном уровне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, московские профсоюзы поддержали инициативу о расширении отпуска до 35 дней. В сентябре Минтруд выразил готовность рассмотреть предложение о продлении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней после его официального внесения в правительство.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    В Липецке взрывотехники прибыли на место обнаружения обломков БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    На одной из улиц Липецка обнаружили взрывоопасные обломки дрона и вызвали специалистов-взрывотехников, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

    «На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА. На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР, – сказано в посте.

    Губернатор Артамонов призвал жителей Липецкой области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ночью система ПВО отразила атаку 30 беспилотников в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области, обломки повредили здания и автомобили, но промышленные объекты не пострадали.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 04:02 • Новости дня
    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС

    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах за ОМС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Комитета финансов администрации города Санкт-Петербурга Светлана Енилина поддержали предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что неработающие трудоспособные россияне могут оплачивать взносы за обязательное медицинское страхование.

    «Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. Суммарно на три года в проекте бюджета города на страхование неработающего населения предусмотрено 200 млрд рублей, в 2026 году 63 млрд, в том числе 20,5 млрд рублей – на страхование неработающих граждан трудоспособного возраста. Принятие законодательного решения на федеральном уровне может существенно снизить нагрузку на бюджет субъектов Российской Федерации», – приводит ее слова портал 78.ru

    Енилина также отметила, что подобная мера восстановит социальную справедливость.

    До этого, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поразмышлять над возможностью неработающего трудоспособного населения платить взносы за обязательное медстрахование.

    «Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тыс. рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку?» – приводит РИА «Новости» слова Матвиенко в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, передача полномочий страховых компаний территориальным фондам ОМС, согласно законопроекту, предусматривает отдельные механизмы для защиты прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике равные условия обязательного медицинского страхования для неработающих и работающих граждан.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова с рабочим визитом в Таджикистан

    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова в Таджикистан

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, в ходе которого посетит объекты военной инфраструктуры на территории страны, сообщило Минобороны.

    «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    В Минобороны указали на то, что визит предусматривает серию переговоров с военно-политическим Таджикистана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин с 8 по 10 октября совершит государственный визит в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном и лидерами ряда других стран.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 00:58 • Новости дня
    Крупный пожар на складе в Екатеринбурге локализовали на площади 900 кв. м
    Крупный пожар на складе в Екатеринбурге локализовали на площади 900 кв. м
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «МЧС России»

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 30 специалистов МЧС смогли локализовать крупное возгорание на мебельном складе на улице Фронтовых бригад, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

    «Пожар локализован на 900 квадратах. Дополнение: открытое горение ликвидировано», – сказано в посте.

    О пострадавших не сообщается.

    Ранее в среду вечером в спасательные службы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки горит кровля складского здания по улице Фронтовых бригад.


    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:50 • Новости дня
    Путин рассказал о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба сообщил, что российские военнослужащие полностью сохраняют за собой стратегическую инициативу в зоне СВО.

    В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории – 4900 – и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Путин попросил передать слова своей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

    Ранее на этом же совещании Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Более чем на четыре часа задержали рейсы Turkish Airlines в Москву и Петербург

    В Анталье на несколько часов задержали рейсы Turkish Airlines в Москву и Петербург

    Tекст: Ирма Каплан

    Рейсы из Антальи авиакомпании Turkish Airlines в российские города связаны с «операционными изменениями», а на некоторых маршрутах будут замещающие рейсы, заявили на горячей линии турецкой компании.

    «Сегодня утром мы ввели операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города. На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте», – ответила представитель Turkish Airlines по телефону горячей линии РИА «Новости».

    В аэропорту Антальи туристам из России было предложено сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль, получить багаж и обратиться на стойку, где им выдадут ваучеры и предоставят информацию о трансфере.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе сотни пассажиров пяти рейсов Turkish Airlines из Антальи во Внуково остались без багажа – не было загружено 730 мест, досылку организовали из Стамбула.


    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 03:18 • Новости дня
    Центробанк обновил список системно значимых банков России

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральный банк России (ЦБ РФ) утвердил обновленный список системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

    «Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», – сообщает пресс-служба регулятора перед перечнем.

    В списке 12 банков, среди которых Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ, Россельхозбанк.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кредитные организации в России за ближайшие 10-15 лет полностью трансформируются в цифровые экосистемы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Глава ЦБ РФ также сообщила, что экономика России впервые проходит полноценный экономический цикл и выходит из состояния перегрева.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:07 • Новости дня
    Из-за взрывоопасных обломков БПЛА в Липецке эвакуированы десятки человек

    Tекст: Ирма Каплан

    На улицу Буденного в Липецке, где обнаружили взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата, прибыл мэр города Роман Ченцов и сообщил об эвакуации жителей близлежащих домов.

    «Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам», – написал он в Telegram-канале.

    Ченцов добавил, что в сложившейся обстановке важно сохранять спокойствие, так как все службы действуют слаженно и делают все необходимое. Он призвал доверять информации только из официальных источников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на одной из улиц Липецка обнаружили взрывоопасные обломки дрона и вызвали специалистов-взрывотехников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.


    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 00:35 • Новости дня
    Ребенок и взрослые пострадали при ракетном обстреле ВСУ села в Белгородской области

    При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадали ребенок и взрослые

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Мощеное Грайворонского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу ВСУ, один боеприпас попал в частный дом, что привело к его частичному обрушению, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму», – сказано в посте.

    Губернатор уточнил, что показания необходимой помощи ребенка доставят в детскую областную клиническую больницу, а взрослых – в горбольницу №2 Белгорода.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по Белгородской области 1 тыс. жителей в четырех поселениях временно лишились электроснабжения, восстановительные работы ведутся уже вторую ночь подряд.

    Комментарии (0)
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Трамп сравнил демпартию США с Сомали
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения авиапарка РФ
    Арестован владелец склада с суррогатным алкоголем в Ленобласти
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    Дуров сумел избежать штрафа за купание в заповедном озере

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

