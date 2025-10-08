В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.6 комментариев
Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией, подписанный в мае российским лидером Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.
По словам российского посла, Николас Мадуро подписал соответствующий декрет в присутствии ведущих телеканалов страны 7 октября.
«Я был приглашен к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в торжественной обстановке в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу российско-венесуэльского Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», – сказал посол ТАСС.
Мадуро приурочил подписание декрета ко дню рождения Владимира Путина, а также попросил передать поздравления российскому лидеру. Президент Венесуэлы заверил, что страна намерена выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка.
Мелик-Багдасаров уточнил, что после подписания декрета венесуэльской стороной завершены все внутренние процедуры для вступления российско-венесуэльского договора в силу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главами государств был подписан Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.
В сентябре парламент Венесуэлы единогласно одобрил стратегическое соглашение с Россией.