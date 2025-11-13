Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.11 комментариев
Сенатор Шейкин: Сканы паспорта в Сети могут попасть мошенникам
Сканы паспортов и других документов в Сети могут попасть в руки злоумышленников, это откроет им доступ ко многим операциям, указал первый зампред комитета Совфеда Артем Шейкин.
Этот документ, даже в цифровом виде, открывает доступ ко множеству операций, пояснил Шейкин в беседе с RT.
Злоумышленники используют паспортные данные для оформления финансовых услуг. «На основе копии паспорта могут быть взяты микрозаймы, оформлены сим-карты, открыты электронные кошельки и даже созданы фиктивные аккаунты в банках или на торговых площадках. Такие действия особенно распространены в микрофинансовом сегменте», – указал он.
По словам парламентария, паспорт также могут использовать в схемах социальной инженерии. Шейкин подчеркнул, что мошенники, получив документ, выдают себя за жертву, обращаются в службы поддержки банков, операторов или маркетплейсов, меняют пароли и получают доступ к личным кабинетам.
Сенатор посоветовал не отправлять сканы паспорта по мессенджерам, электронной почте или прикреплять такие файлы на неизвестных сайтах. Он рекомендует использовать водяные знаки при необходимости передачи документа и регулярно проверять кредитную историю.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники активизировались в мессенджерах, для защиты от них необходимо соблюдать базовые правила кибербезопасности.
В МВД также рассказывали о новых схемах мошенников на сайтах знакомств. Кроме того, в ведомстве называли фразы, которые позволяют вычислить мошенников, использующих дипфейки.