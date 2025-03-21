Пользователи такси в России тратят более 5 тыс руб в месяц

Все чаще россияне тратят более 5 тыс рублей в месяц на поездки на такси

Tекст: Денис Тельманов

По данным исследования, проведенного среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет, каждый второй активный пользователь такси в России тратит на поездки более 5 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Из них 26% отдают за поездки от 5 до 10 тыс. рублей, 20% – от 10 до 20 тыс. рублей, а 8% тратят свыше 20 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что расходы на услуги такси увеличились у почти половины пользователей по сравнению с прошлым годом. Для 30% опрошенных рост оказался незначительным, для 18% – ощутимым. Увеличение трат пользователи связывают с подорожанием поездок и переходом на автомобили более высокого класса.

Исследование также показало, что чаще всего такси заказывают жители крупных российских городов для поездок в плохую погоду, посещения кафе и ресторанов, а также для экономии времени. Около четверти респондентов используют такси для поездок на работу и в случае, если планируется употребление алкоголя.

Большинство пользователей довольны качеством поездок: приблизительно треть (30%) оценила 7 из последних 10 поездок как комфортные, а 28% положительно оценили каждую вторую поездку. Однако только треть пассажиров осведомлена об обязательствах перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами.

Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников отметил, что более 1,5 млн полисов краткосрочного ОСАГО для таксистов уже оформлено. Такие полисы популярны среди таксистов, работающих несколько дней в неделю, и таксопарков, которые могут распределять расходы на страхование.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории аэропортов Московского региона с марта запретят предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа, согласно постановлению правительства Подмосковья. Средний заработок московских таксистов с августа по октябрь составил 153 тыс. рублей, следует из исследования платформ «Мигрант Сервис» и SunCar. При возникновении проблем с геолокацией в Москве водители такси по закону должны ориентироваться в городе без навигатора, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.