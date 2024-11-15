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В Москве подсчитали средний заработок таксистов
Средний заработок таксистов в Москве достиг 153 тыс. рублей
Средний заработок московских таксистов с августа по октябрь составил 153 тыс. рублей, следует из исследования платформ «Мигрант Сервис» и SunCar.
Аналитики выяснили, что средний заработок таксистов в Москве за период с августа по октябрь 2024 года составил 153 тыс. рублей, передает «Лента.ру».
В августе и сентябре доходы водителей находились на уровне 151-152 тыс. рублей, а в октябре выросли до 155 849 рублей.
Эксперты отметили, что для достижения таких доходов таксистам приходится работать в среднем 11 часов в сутки. Они также подчеркнули, что значительная часть заработка уходит на комиссии и сопутствующие расходы. Так, в Москве комиссия таксомоторных парков составляет в среднем три процента, а агрегаторов – около 22%.
В результате различных затрат, включая аренду автомобиля и топливо, ежемесячные расходы водителей достигают 89 тыс. рублей. Без учета всех этих вычетов их доход мог бы составлять порядка 314 тыс. рублей в месяц.
Ранее глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов сообщил, что в России фиксируется массовый отток водителей. Избежать его, по мнению эксперта, можно лишь путем повышения базового тарифа на пассажирские перевозки. Так, в начале осени он находился в диапазоне от 150 до 200 рублей за поездку, что, по его словам, не позволяет водителям рассчитывать на достойный ежемесячный заработок.