География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана
Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана Балаевой
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с заместителем председателя Совбеза Казахстана Аидой Балаевой, назвав Казахстан близким и надежным другом России.
Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и укрепление взаимодействия в области обороны и безопасности, сообщил Медведев в Max.
Он выразил надежду на продолжение тесного диалога по важным вопросам для развития народов двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Казахстан подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2027 год.
В мае глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал перспективным сотрудничество стран в космической сфере.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.