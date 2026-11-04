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Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год
Главы Минобороны России и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027 год
Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.
Подписи под документом поставили руководители военных ведомств двух государств, передает ТАСС.
Российский министр обороны находится в Казахстане с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с главой военного ведомства республики.
«Республика Казахстан – наш проверенный временем друг, добрый сосед, союзник по ОДКБ. Российско-казахстанское военное сотрудничество динамично развивается. Это подтверждается ростом числа мероприятий, появлением новых направлений и сфер взаимодействия», – сказал Белоусов.
Также российский министр сказал, что в ходе двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск.
«Осуществляем обучение военнослужащих, регулярно проводим совместные консультации по широкому спектру вопросов военной деятельности», – отметил глава военного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на 2027 год.
Руководители оборонных ведомств стран СНГ утвердили план совместной работы.
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Айдоса Мырзахметова в должности главы оборонного ведомства республики.