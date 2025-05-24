Пентагон ограничил доступ журналистов на территорию после утечек секретных данных

Tекст: Александра Юдина

Пентагон опубликовал новые правила, ограничивающие доступ журналистов на свою территорию, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что меры касаются как штатных, так и приходящих представителей СМИ и направлены на минимизацию риска непреднамеренного раскрытия засекреченной информации.

Ведомство заявило, что обновленные меры были необходимы для сокращения возможностей личного непреднамеренного и несанкционированного разглашения информации.

Теперь представители СМИ не смогут посещать личные рабочие зоны главы Пентагона Пита Хегсета и Объединенного штаба без специального разрешения и сопровождения. Также полностью запрещен доступ прессы в спортивный центр здания.

Для посещения других зон здания журналисты смогут попасть туда только в сопровождении сотрудников министерства. Все ограничения начали действовать сразу после публикации новых правил.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался с окружением.

Associated Press узнало, что Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, обходя протоколы безопасности Пентагона.



Против Хегсета на посту главы Пентагона после инцидента с распространением секретной информации выступил ряд демократов.



