При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Пентагон ограничил доступ журналистов на территорию после утечек секретных данных
В Пентагоне ввели новые меры по ограничению присутствия журналистов в здании после инцидента с утечкой информации о военных действиях.
Пентагон опубликовал новые правила, ограничивающие доступ журналистов на свою территорию, сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что меры касаются как штатных, так и приходящих представителей СМИ и направлены на минимизацию риска непреднамеренного раскрытия засекреченной информации.
Ведомство заявило, что обновленные меры были необходимы для сокращения возможностей личного непреднамеренного и несанкционированного разглашения информации.
Теперь представители СМИ не смогут посещать личные рабочие зоны главы Пентагона Пита Хегсета и Объединенного штаба без специального разрешения и сопровождения. Также полностью запрещен доступ прессы в спортивный центр здания.
Для посещения других зон здания журналисты смогут попасть туда только в сопровождении сотрудников министерства. Все ограничения начали действовать сразу после публикации новых правил.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался с окружением.
Associated Press узнало, что Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, обходя протоколы безопасности Пентагона.
Против Хегсета на посту главы Пентагона после инцидента с распространением секретной информации выступил ряд демократов.