Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
AP: Глава Пентагона пользовался незащищенной интернет-линией в офисе
AP: Утечки в Пентагоне могли быть вызваны незащищенной интернет-линией
Министр обороны США Пит Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, сообщили источники Associated Press.
Глава Пентагона Пит Хегсет использовал в офисе интернет-подключение, которое обходило протоколы безопасности Пентагона, поэтому общение в приложении Signal на персональном компьютере могло приводить к утечкам информации, сообщили Associated Press два источника.
«Существование незащищенного интернет-подключения стало последним свидетельством использования Хегсетом небезопасного приложения, что повышает вероятность взлома или отслеживания конфиденциальной оборонной информации», – говорится в материале.
Известная в ИТ-индустрии как «грязная» интернет-линия подключается напрямую к общедоступному интернету, где информация пользователя и веб-сайты, к которым он подключается, не имеют тех же фильтров или протоколов безопасности, которые поддерживаются защищенными соединениями Пентагона, поясняет AP.
Основное преимущество использования такой линии в том, что пользователь не будет отображаться как один из многих IP-адресов у специалистов Минобороны, по сути, он замаскирован.
По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, каналы связи Хегсета засекречены.
«Мы можем подтвердить, что министр никогда не использовал и в настоящее время не использует Signal на своем правительственном компьютере», – сказал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Пита Хегсета после публикации данных об утечке служебной переписки, отказавшись его увольнять.
Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра Хегсета после инцидента с распространением секретной информации. Но Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона, тогда как эксперты отмечают, что «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Трампа, выставляя их некомпетентными.