В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».0 комментариев
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
Белый дом опроверг сообщения о начале поиска нового руководителя Министерства обороны США на замену Питу Хегсету, отметив поддержку действующего главы.
Белый дом дал комментарий в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), назвав не соответствующим действительности сообщение СМИ о якобы поиске замены министра обороны Пита Хегсета. В официальном ответе администрации было заявлено: «Неверно. Фейковые новости!», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отдельно заявила, что президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» действующего главу Пентагона, подчеркнув, что Хегсет «проделывает колоссальную работу» на своей должности.
Сообщения о возможной смене министра обороны появились после публикаций в СМИ о новой утечке секретных данных, в которых фигурировал Хегсет. Ранее NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Белый дом начал поиск нового кандидата на пост главы Пентагона на фоне скандалов.
Ранее лидер демократов в Сенате снова выступил с призывом уволить министра обороны США Хегсета после того, как ему стали приписывать передачу секретных деталей авиаударов в Йемене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.