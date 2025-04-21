Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

Tекст: Дарья Григоренко

Белый дом дал комментарий в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), назвав не соответствующим действительности сообщение СМИ о якобы поиске замены министра обороны Пита Хегсета. В официальном ответе администрации было заявлено: «Неверно. Фейковые новости!», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отдельно заявила, что президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» действующего главу Пентагона, подчеркнув, что Хегсет «проделывает колоссальную работу» на своей должности.

Сообщения о возможной смене министра обороны появились после публикаций в СМИ о новой утечке секретных данных, в которых фигурировал Хегсет. Ранее NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Белый дом начал поиск нового кандидата на пост главы Пентагона на фоне скандалов.

Ранее лидер демократов в Сенате снова выступил с призывом уволить министра обороны США Хегсета после того, как ему стали приписывать передачу секретных деталей авиаударов в Йемене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.