Демократы призвали Трампа уволить главу Пентагона Хегсета после утечки данных

Демократы потребовали уволить главу Пентагона за утечку планов атак на хуситов

Tекст: Ирма Каплан

Лидер Демократического большинства в сенате США Чак Шумер призвал убедить президента Дональда Трампа в необходимости уволить министра обороны Пита Хегсета, который рассекретил детали военных операций и планы авиаударов по йеменским хуситам в ходе переписки в чате, пишет Sky News.

Демократы назвали действия Хегсета угрозой для безопасности пилотов и потребовали его отставки.

«Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергает жизни людей риску. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы уволить его. Пита Хегсета нужно уволить», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в соцсети Х.

По данным Sky News Белый дом сохранил позицию, заявив, что в групповых чатах не раскрывалась секретная информация, а сообщения о скандале назвал «неисторией». Дональд Трамп первоначальную утечку назвал тем, что «может произойти».

Два источника сообщили американской партнерской сети Sky News NBC News, что во второй чат-группе было 13 человек, и Хегсет разгласил информацию, несмотря на предупреждение помощника об использовании незащищенной системы связи.

Последние заявления о Хегсете появились после того, как йеменские хуситы сообщили об очередной волне авиаударов США в воскресенье, в том числе по столице Сане. США заявляют, что их кампания бомбардировок является ответом на атаки хуситов на судоходные пути Красного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроены утечки секретов из Белого дома.