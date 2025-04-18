Как устроены утечки секретов из Белого дома

Tекст: Евгений Крутиков

Одного из ведущих советников главы Пентагона Пита Хегсета, Дэна Колдуэлла, отправили в административный отпуск. Это связано с расследованием внутри ведомства о возможных утечках, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

Колдуэлла отстранили от работы из-за «несанкционированного раскрытия информации», сообщил чиновник агентству. «Расследование продолжается», – указал он, не предоставив деталей. Ранее в служебной записке начальник аппарата Пентагона Джо Каспер сообщил, что начал расследование, включающее проверку на полиграфе, чтобы выявить ответственных за утечки информации.

Также ранее сообщалось, что в аналогичный административный отпуск был отправлен замначальника аппарата Пентагона Дарин Зельник (Selnick). При этом оба чиновника были демонстративно выпровожены из здания военного ведомства с картонными коробками с личными вещами в руках под конвоем морских пехотинцев.

Информации о том, подвергался ли Колдуэлл, как и Зельник, проверке на детекторе лжи, нет. Он считается тем самым человеком, который и организовывал ставший знаменитым чат для высших должностных лиц в мессенджере Signal для обсуждения операции США против йеменских хуситов, в который по ошибке был добавлен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Гольдберг. Журналист через несколько дней обнародовал часть этой переписки, что вызвало крупный скандал и поток обвинений в адрес чиновников администрации Трампа в несоблюдении режимов секретности и вообще в непрофессионализме.

Белому дому удалось погасить страсти, но внутреннее расследование набирает ход. Дело еще и в том, что это не первая за последние несколько месяцев громкая утечка с самых верхов. Также резонансным стало несанкционированное обнародование факта временного прекращения передачи американцами Украине разведывательных данных. Считается, что за эту информацию также отвечал Колдуэлл. У него даже в анкете написано, что помимо связей с общественностью он участвует также в анализе проблем антитеррористической борьбы, НАТО, Ближнего Востока и – внимание! – российско-украинских отношений.

Утечки в прессу в высших эшелонах власти – часть американской культуры политики и целая сфера жизни Вашингтона. Правда, обычно дозированные утечки используются в качестве формы коммуникации Вашингтона с внешним миром. В этих же случаях сейчас речь идет именно о несанкционированных утечках, происшедших либо случайно, либо по злому умыслу и заговору с целью дискредитации администрации Трампа.

Главная претензия сейчас к Трампу и его ставленникам – отсутствие серьезного административного опыта и непрофессионализм. И такого рода «случайности», как утечка данных, подкрепляющая эти обвинения, естественно вызвала подозрения в злонамеренности.

Формально чат в мессенджере создал советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. В одном из интервью впоследствии он оправдывался тем, что в его телефоне номер главреда Атлантика оказался случайно и был записан под каким-то другим именем. Вот он его туда и добавил. Выглядело это как-то неубедительно и по-детски.

Сложно представить, что политик такого уровня сам пальцами тычет в личный телефон для того, чтобы создать в мессенджере чат для обсуждения с другими такими же крупными администраторами планов проведения военной операции с применением крылатых ракет – потенциальных носителей атомного оружия. Обычно это делают помощники.

Кроме того, Колдуэлл проходит сразу по нескольким эпизодам утечек, что сильно усугубляет его потенциальную вину. В некоторых пабликах, близких к американским государственным кругам, его стали называть «кротом», что сильно искажает преставление о происходящем. Если предположить, что Колдуэлл «крот» в классическом понимании этого термина, то есть чей-то агент, внедренный в высшие круги Пентагона, то это вопрос контрразведки. Но ФБР делом об утечках не занимается, пока идет только внутреннее административное расследование.

То есть кто-то неверно понял термин «крот». Вполне вероятно, что Колдуэлла в запале могут обвинить в том, что он мог работать на Демократическую партию или напрямую на СМИ. Только вот его биография говорит о совсем другом.

Дэн Колдуэлл – друг министра обороны Пита Хегсета. Не то чтобы близкий, но работают они вместе давно. Колдуэлл по первой профессии – морпех-спецназовец, служил в охране загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, несколько раз был в командировках в Ираке, что опять-таки связывает его с Хегсетом. После окончания активной службы Колдуэлл работал в комиссии по делам ветеранов, где и познакомился с будущим министром обороны. И все это время он был последовательным сторонником республиканцев, даже трудился помощником одного из конгрессменов от Республиканской партии.

Пит Хегсет называл его «лучшим коммуникатором», который когда-либо был в Пентагоне. И теперь «лучший коммуникатор» на глазах превращается в козла отпущения. Ну действительно, не Уолтц же станет ответственным за утечку, хотя сам сознался, что добавил номер журналиста в чат своими же руками.

Есть, правда, одно важное дополнительное обстоятельство. У Вашингтона действительно есть и всегда была проблема с утечками. И дело тут не в свободе слова и распространения информации, а в отсутствии обычной гигиены безопасности. Сама кулуарная атмосфера Вашингтона с его полузакрытыми клубами для политиков, лоббистов и журналистов располагает к поведению, которое не способствует режиму секретности. Это стало формой политической культуры и ранее даже считалось демократическим завоеванием. Такая вот у нас открытость, ничего не утаишь.

Но времена меняются, проблемы нарастают, и сейчас несанкционированные утечки стали восприниматься как угроза безопасности. Причем речь идет об угрозах не только для Дональда Трампа и его окружения в их вечной борьбе с демократами и против «глубинного государства» и «вашингтонского болота» бюрократии. Это проблема национальной безопасности США в целом.

Сказывается и старая неприязнь Дональда Трампа к ведущим американским СМИ, которые воспринимаются как враждебные, поскольку в массе своей контролируются демократами и либералами-леваками. В консервативной среде вообще нет культуры воздействия на общественное мнение через утечки в СМИ, это «достижение» и сомнительная практика именно либералов, склонных к манипуляции массами. А министр обороны Хегсет – парень простой, он воспринимает утечку – случайную или осознанную – да еще и при участии его друга и соратника как не просто провал, а почти предательство. Отсюда и термины типа «крот» и унизительная процедура выдворения из здания Пентагона.

Вполне возможно, что внутреннее расследование, которое проводится сейчас в неожиданной для Вашингтона обстановке секретности, может привести к ужесточению правил общения с прессой и вообще обращению с информацией. А это в свою очередь будет воспринято противниками Трампа как «наступление на демократию».

Но тут вопрос даже не в составлении новых нормативных документов о порядке обращения с информацией, а о самой атмосфере Вашингтона, справиться с которой нормативными мерами вряд ли получится. Но точно можно сказать, что случай с Дэном Колдуэллом будет не последним. Слишком уж все запущено там в этом вопросе.