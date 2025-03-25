Утечка из секретного чата Белого дома вскрывает главный конфликт внутри Запада

Tекст: Евгений Крутиков

Главред американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против йеменских хуситов. Об этом он сам сообщил в своем издании.

В чате собрались министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц (он чат и создал, случайно добавив туда Голдберга), министр финансов Скотт Бессент, спецпредствитель Трампа Стив Уиткофф, действующий рассекреченный агент разведки и другие, всего – 18 человек. Журналист попал в чат 13 марта – за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий.

По словам Голдберга, он наблюдал «увлекательную политическую дискуссию», в которой Вэнс якобы был не согласен с решением Трампа о немедленных ударах по хуситам и предлагал отложить бомбардировки.

Это серьезный прокол администрации Трампа, последствия которого могут быть очень опасными для Белого дома. Дело в том, что мессенджер, в котором был создан чат (он распространен и в России), не считается официальным или правительственным. Он пользуется репутацией защищенного и имеет функции автоматического удаления сообщений, но официально не сертифицирован службами безопасности. Если бы кто-то из участников чата потерял бы свой телефон (а такое теоретически возможно, еще не такое теряли), это нанесло бы серьезный ущерб национальной безопасности США. А случайно попавший в чат Голдберг просто делал скриншоты всего, что там происходило до того, как сообщения исчезали.

Противники Трампа и Демпартия ранее уже неоднократно обвиняли его команду – всю разом и по отдельности – в непрофессионализме и отсутствии административного опыта. Теперь они получили в руки сильный козырь, использование которого может в теории довести до уголовного дела. Речь идет о законе о шпионаже в той его части, что касается распространения военной информации, если все это удастся доказать, что сомнительно.

Сам Трамп в обсуждении не участвовал и сказал, что не читает журнал «Атлантик», который, по его словам, «находится на грани банкротства». Но косвенно скандал может затронуть и самого президента США.

Недаром уже пошли утечки о том, что в администрации Трампа обсуждают отставку Майка Уолтца, чтобы не ставить Трампа «в затруднительное положение».

Что может подчерпнуть из этой «увлекательной политической дискуссии» сторонний наблюдатель? По политическим оценкам ничего того, что мы еще не знали. Надо сказать, что предусмотрительный Голдберг ничего про конкретику военных планов, с которыми случайно ознакомился, пояснять не стал. Иначе сам бы первый попал бы под уголовное преследование.

Министр обороны Пит Хегсет теперь утверждает, что никаких военных планов вообще не посылал. «Никто не рассылал сообщения с военными планами, и это все, что я могу сказать на эту тему», – заявил Хегсет.

Голдберг же в своей в статье утверждает, что в переписке, помимо технических и организационных вопросов, содержались «оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, в том числе информация о целях, вооружении, которое будут использовать США, и последовательности атак».

А это, по сути, и есть план военной кампании, даже если он был разбит на «порции», поступавшие от разных ведомств и разных людей.

В таком контексте и Хегсет формально говорит правду, поскольку никакого текста под названием «План военной операции против хуситов в Йемене» в чате не было. Да и, видимо, такой бумаги нет в природе. А это тоже своего рода разведывательная информация, поскольку помогает дополнить картину того, как именно и кем составляются перспективные военные планы США.

Судя по всему, роль Объединенного комитета начальников штабов (ОКШН), приблизительного аналога Генштаба, становится все меньше и малозначительней. Это укладывается в общую концепцию реформы американской армии, которую собирается проводить новый глава Пентагона Пит Хегсет. А она направлена на слом и сокращение исторически сложившейся административной системы Пентагона с ее странной позицией ОКНШ и громоздкой структурой региональных командований.

Главное по политическим оценкам: в США считают хуситов угрозой исключительно для Европы и хотели бы, чтобы Европа сама с этим вызовом и справлялась. «Европофобия» вице-президента Вэнса проявилась в полном объеме. «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», – написал в чате пользователь под именем Джей Ди Вэнс.

Кстати, то, что главред «Атлантика» Голдберг называет «несогласием Вэнса» с идеей атаковать хуситов, с другой точки зрения выглядит как всего лишь еще одно проявление этой самой «европофобии» вице-президента. Он не оспаривает решение Трампа, просто как бы сожалеет о том, что США опять будут брать на себя ответственность и совершать действия, которые по большому счету должна была бы совершать Европа.

«Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешней политике в отношении Европы. Еще есть риск умеренного или сильного скачка цен на нефть. Я готов поддержать консенсус команды и оставить эти опасения при себе. Но есть веские аргументы в пользу того, чтобы отложить это на месяц», – писал пользователь, называвший себя Джей Ди Вэнс. Кроме того, он опасался, что операция в Йемене может нанести ущерб нефтяным объектам Саудовской Аравии. В этом он прав, поскольку такое уже было: хуситы отвлекались с Красного моря на полностью незащищенные саудовские нефтяные терминалы.

С Вэнсом в вопросе отношения к Европе согласен министр обороны Хегсет: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству (free-loading) Европы. Это ЖАЛКО. Но Майк прав, мы единственные на планете (со своей стороны), кто может это сделать. Больше никого и близко нет».

Возможно, это такая роль Вэнса в современном политическом театре: преследовать Европу везде, где она ему мерещится, даже в йеменской пустыне. Но с ним никто по сути вопроса не спорит. Администрация Трампа едина в своем негативном отношении к «загнивающей и стагнирующей Европе», что ставит под сомнение привычный нашему уху термин «коллективный Запад». Сейчас на первый план выходит именно раскол по Атлантическому океану, а уже затем проявятся и базовые противоречия внутри Евросоюза, что серьезно меняет десятилетиями устоявшуюся картину мира.

Еще один важный вывод из утекшей переписки: механизм принятия решений первыми лицами супердержавы похож на голливудский сериал «Карточный домик», в котором, правда, много карикатуры и надуманности. Пикантности добавили современные информационные технологии, которые в принципе поменяли стиль общения людей, а в политике окончательно ликвидировали старую академичность.

Вместо официального совещания за столом с участием экспертов вопрос о проведении военной операции решается в чате с использованием смайликов.

Кроме того, такой способ обмена мнениями более выпукло демонстрирует личностные подходы всех участников и дает возможность расширить их психологические портреты. Например, эмоциональность «братьев по разуму» – вице-президента Вэнса и министра обороны Хегсета – показывает, насколько это новое поколение американских политиков более радикально в своих антиевропейских и изоляционистских взглядах, нежели их более возрастные коллеги, выросшие на традиционных способах и методах выработки и принятия решений. Можно даже осторожно предположить, что это новое поколение постепенно станет доминировать в политическом истеблишменте просто из-за своего недюжинного напора и привлекательной открытости самовыражения.

В традиционной политике такое не приветствовалось бы, но в новых условиях Вэнс и Хегсет выглядят как доминирующие фигуры, несмотря на спорные способы выражать свои взгляды. В российской политике, например, крайне сложно представить себе руководителей такого уровня, общающихся смайликами. Просто российские традиции очень устойчивы даже к современным информационным технологиям.