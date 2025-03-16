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    16 марта 2025, 16:20 • В мире

    Трамп начал маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке

    Трамп начал маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США нанесли авиаудары по йеменским хуситам в ответ на их нападения на суда в Красном море. По данным повстанцев, в разных провинциях Йемена погибли 32 человека, среди которых – женщины и дети. Зачем президенту США Дональду Трампу понадобилась новая масштабная военная операция на Ближнем Востоке?

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погибли 32 человека и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Удары в ходе 40 авианалетов были нанесены по опорному пункту хуситов в Сане, по военным объектам в Таизе, по электростанции в Дахьяне, по центральным провинциям Байда, Мариб и Дхамар. Частично атаки были совершены истребителями с авианосца Harry S. Truman, который находится в Красном море. Цели США – радары, объекты ПВО и точки запуска беспилотников, приводит The Washington Post слова неназванного представителя Пентагона.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море. «Финансируемые Ираном бандиты-хуситы обстреляли ракетами американские самолеты и нацелились на наши войска и союзников. Их пиратство, насилие и терроризм обошлись в миллиарды долларов и поставили под угрозу жизни людей», – указал он. «Ад обрушится на вас!», – пообещал президент, если повстанцы не прекратят атаки.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. Это нарушило мировую торговлю и заставило армию США провести дорогостоящую кампанию по перехвату хуситских ракет и беспилотников, которые сократили американские запасы ракет ПВО.

    Хуситы утверждают, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами. «Морское эмбарго, объявленное Йеменом в поддержку Газы, ограничивается только израильским судоходством до тех пор, пока гуманитарная помощь не будет доставлена населению Газы», – подчеркнул представитель хуситов Мохаммед Абдул-Салам.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Политбюро хуситов охарактеризовало эти атаки как «военное преступление». «Наши вооруженные силы готовы ответить на эскалацию эскалацией», – говорится в заявлении.

    Ранее хуситы заявили, что возобновят атаки на израильские суда, проходящие через Красное и Аравийское моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, положив конец периоду относительного спокойствия, начавшемуся в январе с прекращением огня в секторе Газа.

    Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    Стоит отметить, что Трамп потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!», – заявил он.

    Ранее США усилили санкционное давление на Тегеран, пытаясь усадить его за стол переговоров по его ядерной программе. Другие союзники Ирана – ХАМАС и Хезболла в Ливане – серьезно ослаблены Израилем в ходе конфликта в Газе. Экс-президент Сирии Башар Асад, который тесно связан с Тегераном, был свергнут повстанцами в декабре прошлого года.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон «не имеет полномочий или прав диктовать Тегерану внешнюю политику». «Прекратите поддержку израильского геноцида и терроризма. Прекратите убивать йеменцев», – сказал он.

    Американские атаки произошли всего через несколько дней после того, как США направили письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой о переговорах по иранской ядерной программе. Тегеран отказался от диалога с американской стороной.

    Иран отрицает намерение разрабатывать ядерное оружие и заявляет, что его программа носит мирный характер. Однако он резко наращивает обогащение урана до 60%, что близко к 90%, характерным для оружейного уровня, предупредило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

    На Западе говорят, что нет необходимости обогащать уран до такого высокого уровня в рамках какой-либо гражданской программы, и что ни одна другая страна не делала этого, не производя ядерные бомбы.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – уточнил аналитик.


    «Авиаударами американцы только разрушат и без того хрупкую и нищую инфраструктуру Йемена, но не нанесут существенного урона боевым ресурсам хуситов. Повстанцы рассредоточены по всей территории страны. Это разрозненные группировки без какого-то одного аналога генштаба, поэтому обезглавить их не получится, убив лидера. Их оружие и военное оборудование зачастую укрыто в горах и пещерах», – считает Борис Джерелиевский, редактор отдела журнала «МТО ВС РФ».

    «У хуситов нет критической инфраструктуры, уничтожение которой приведет к их резкому ослаблению. У повстанцев нет ядерного центра, как в Иране, нет электростанций или нефтяных промыслов, выведение из строя которых существенно снизит возможности группировок. При средневековом уровне быта у них есть современные БПЛА, ракетные системы», – продолжил собеседник.

    «Похожий тактикой пользовался «Талибан*» (признан террористической организацией, находится под санкциями ООН), против которого американцы как раз проводили наземные операции в течение 20 лет с различной интенсивностью. И тем не менее у них не получилось полностью выкорчевать и уничтожить террористическую группировку», – напомнил он.

    «В ответ хуситы могут не только продолжить атаковать суда в проливах, но и нанести удары по территории Израиля, а также по нефтяным монархиям, если те каким-то образом примут сторону США в этой операции», – спрогнозировал эксперт.

    «Ситуацию изменила бы только наземная операция американских войск, но едва ли США сейчас имеют ресурсы, в том числе финансовые, для проведения таких кампаний. Кроме того, это неизменно приведет к жертвам среди военных. Поэтому вторжение в Йемен стало бы крайне непопулярным решением Трампа и дало бы обратный эффект от задуманного», – отметил аналитик.

    Операция США вполне может привести к такому урону хуситов, который не позволит им атаковать суда, спорит Яков Кедми, экс-руководитель спецслужбы «Натив». «Более того, американцы способны авиаударами достичь и сверх цели – ослабить хуситов настолько, чтобы они потеряли влияние даже в пределах Йемена», – уверен собеседник.

    «Тегеран поддерживает хуситов, потому что считает их южной частью так называемого «шиитского мира». Таким образом Трамп сегодня бьет и по Ирану, посылая ему сигнал: если вы и далее будете поддерживать йеменских повстанцев и продолжите отказываться от обсуждения ядерной программы, вам грозят такие же авиаудары», – добавил эксперт.

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    Трамп начал маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке

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