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    7 марта 2025, 12:40 • В мире

    Ответ России на просьбу США требует осторожности

    Ответ России на просьбу США требует осторожности
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Это свидетельство общего потепления отношений между Москвой и Вашингтоном». Такими словами эксперты оценивают сообщения о том, что Вашингтон обратился к Москве с просьбой стать посредником в переговорах с Ираном. В таком посредничестве для России открываются как возможности, так и опасности. О чем идет речь?

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Если верить его источникам, соответствующий запрос Дональд Трамп озвучил в ходе своих переговоров с Владимиром Путиным 12 февраля, а затем госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждали ее на встрече в Саудовской Аравии.

    Логика американской стороны понятна. При всей нелюбви Трампа к иранцам ему сейчас не до конфликта с Исламской Республикой – на это нет ни времени, ни сил, ни желания. «Для администрации Трампа любое снижение напряженности с … Ираном может стать победой, поскольку ей не придется фокусироваться на Ближнем Востоке», – пишет The Jerusalem Post.

    С другой стороны, пустить на самотек ситуацию с Ираном Штаты тоже не могут. После неудачи в Сирии иранцы чувствуют себя уязвимыми – и, как пишут западные СМИ, ускоряют процесс создания ядерной бомбы как ультимативного оружия защиты.

    В то же время сейчас есть уникальный шанс решить все проблемы мирным путем – отчасти потому, что президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже является сторонником дипломатического пути решения конфликта. И поражение в Сирии, помноженное на экономический кризис в стране, позволяет ему и его сторонникам «продавать» компромисс с США как лучшее решение всех проблем.

    Понятно, что говорить напрямую Вашингтон и Тегеран не могут – а значит, нужен посредник. Влиятельный и в то же время честный, чьему слову доверяют обе стороны. То есть Россия.

    «США понимают, что переговоры с Ираном будут сложными, и поэтому, не желая сильно увеличивать количество посредников, обратились к России.

    Они учитывали хорошие отношения Москвы с Тегераном, а также доказанное умение России лавировать между различными игроками», – объясняет газете ВЗГЛЯД американский выбор политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Москва не подтверждает, но и не отрицает американскую просьбу о сотрудничестве. «Я не могу подтвердить, но я говорил, что в целом Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. Россия, будучи союзником и партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Способствовать не только потому, что это выгодно союзнику, но и потому, что война на Ближнем Востоке России не нужна. Как и ядерное распространение, которое усилится в том случае, если у Тегерана появится ядерная бомба.

    Ну и, наконец, способствовать потому, что это выгодно России. Подобное посредничество повышает ее роль на Ближнем Востоке, а также делает ее важным и нужным партнером для Вашингтона.

    Правда, нельзя забывать и о рисках от подобного посредничества. «Это предложение является свидетельством общего потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, но относиться к таким предложениям надо очень осторожно», – говорит Елена Супонина.

    Во-первых, потому, что уровень недоверия между сторонами колоссальный. И речь не только об ирано-американских отношениях. Вашингтон – и это неудивительно после стольких лет конфликта – не доверяет и Москве. А ведь доверие к посреднику – ключевое условие успешных переговоров. Москва тоже не уверена в том, что Вашингтон будет соблюдать достигнутые под ее слово договоренности.

    Во-вторых, в обеих странах нестабильная внутриполитическая ситуация. Дональд Трамп фактически объявил войну значительной части американского внешнеполитического истеблишмента, и далеко не факт, что он ее выиграет. Иранское руководство тоже расколото, в том числе на сторонников и противников переговоров с американцами. И не только с американцами, но и лично с Трампом – человеком, который вышел из предыдущей мирной сделки (заключенной при Бараке Обаме), а также отдал приказ об убийстве популярнейшего на иранской улице генерала Кассема Сулеймани.

    При этом тяжелое состояние здоровья верховного лидера страны Али Хаменеи создает дополнительную неопределенность – никто не знает, кого выберут преемником и какую позицию этот преемник будет занимать. И эта неопределенность – как в Штатах, так и в Иране – не позволяет сейчас выходить на какие-то серьезные, долгосрочные сделки.

    В-третьих, нельзя игнорировать и позицию ключевых американских союзников в регионе – израильтян. «Израиль резко негативно относится к идее мирных переговоров с Ираном. Да и сам Трамп непредсказуем. Поэтому не исключено, что если переговоры на каком-то этапе сорвутся, то он примет во внимание идею Беньямина Нетаньяху о силовых решениях иранского вопроса», – говорит Елена Супонина.

    Наконец, стоит учитывать и скепсис Ирана относительно потепления российско-американских отношений.

    Ряд политиков и экспертов в Тегеране считает, что Россия в обмен на уступки со стороны США способна отойти от союзнических отношений с Ираном. И ни недавно подписанный стратегический договор, ни заявления российского руководства, ни элементарный здравый смысл (в рамках которого никто не будет менять стратегического партнера на американские обещания) не может их переубедить. И попытки России посредничать, а также вообще обсуждать иранскую тему на переговорах с американцами могут укреплять эти подозрения – а значит, и вредить двусторонним отношениям.

    В то же время риски есть всегда – они являются оборотной стороной возможностей. А российская дипломатия не раз и не два доказывала свою возможность безопасно плыть между рифов мировой политики.

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