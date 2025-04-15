Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Во-первых, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне. Иронично, что теперь российский газ должен составить конкуренцию и обезопасить Европу. Во-вторых, надо спасать оставшуюся промышленность Европы. Как и когда Газпром сможет нарастить экспорт в Европу? Подробности Перейти в раздел

Как будущий иноагент возглавил российский МИД Андрей Козырев, глава российского МИДа времен президента Ельцина, признан иностранным агентом. Как получилось, что один из ключевых постов в федеральном правительстве когда-то получил человек, деятельность которого на посту министра иностранных дел заставляет говорить в лучшем случае о непрофессионализме, а может быть, и о чем-то худшем? Подробности Перейти в раздел

Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах. Эти призывы, как считают эксперты, окончательно сломали многолетнюю игру офиса Зеленского и генералитета ВСУ, которые прикрывались мирными жителями и конвертировали их гибель в расширение санкций против России и новые поставки оружия. Подробности Перейти в раздел

Бывшая колония продолжила унижение Франции Едва президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что надеется на потепление в отношениях с бывшей французской колонией Алжиром – как грянул гром. Алжир высылает 12 французских дипломатов. И хотя, казалось бы, политический вес двух стран несопоставим, в реальности Парижу ответить на это совершенно нечем. Почему? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел