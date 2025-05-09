Стало известно о возможном прекращении меморандума «Россия-ООН» летом

Tекст: Ольга Иванова

Срок действия меморандума между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта истекает в июле 2025 года, передает РИА «Новости». Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что дальнейшую судьбу меморандума еще предстоит определить.

Он подчеркнул: «В июле текущего года срок действия упомянутого меморандума завершается, его дальнейшую судьбу еще предстоит определить. Очевидно, что все эти усилия будут иметь смысл, если западные страны пересмотрят свои подходы к односторонним мерам, которые все больше бьют по ним самим, не говоря уже о сокращении возможностей для оказания помощи нуждающимся странам».

Меморандум был подписан в 2022 году и предусматривал снятие ограничений на российский экспорт продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Документ являлся частью так называемой Черноморской зерновой инициативы, соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН от июля 2022 года. Эта инициатива позволяла вывозить зерно и продовольствие с территории Украины по Черному морю и предусматривала комплексный подход к вопросам экспорта сельхозпродукции из региона.

В 2023 году президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.

Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.