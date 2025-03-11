Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 337 дронов ВСУ в регионах России

Минобороны: Силы ПВО России уничтожили 337 украинских дронов, 91 из них над Московской областью

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram- канале Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 337 беспилотников ВСУ, атаковавших различные регионы страны. Это событие стало самой крупной атакой дронов ВСУ в 2025 году, передает ТАСС.

Из общего числа сбитых дронов 91 аппарат был уничтожен над Московской областью. Курская область также подверглась значительной атаке – там перехвачены 126 дронов. В Брянской области сбито 38 беспилотников, в то время как в Белгородской – 25. Также были сбиты дроны над Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

В Калужской области силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание строения и повреждение дома.

В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.