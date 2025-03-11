Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей: состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное, совсем не для того, чтобы помочь преступникам – а чтобы, по возможности, вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защита законопослушных граждан.2 комментария
В Калужской области уничтожили восемь БПЛА
ПВО сбила восемь дронов ВСУ над Калужской областью, повреждены здания
В Калужской области силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание строения и повреждение дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью, сообщается в Telegram-канале Шапши.
Шапша сообщил, что два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один в Сухиничском, три в Перемышльском, один в Тарусском и один в Жуковском районах.
В результате падения обломков в Перемышльском районе произошло возгорание строения, а в Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. На местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор отметил, что местными администрациями поручено организовать работу по восстановлению повреждений.
В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.
Министерство чрезвычайных ситуаций России объявило о введении режима «Беспилотная опасность» в Республике Татарстан.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО уничтожено 69 беспилотников, летевших на Москву. Во вторник утром сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.