В Калужской области уничтожили восемь БПЛА

ПВО сбила восемь дронов ВСУ над Калужской областью, повреждены здания

Tекст: Вера Басилая

Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью, сообщается в Telegram-канале Шапши.

Шапша сообщил, что два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один в Сухиничском, три в Перемышльском, один в Тарусском и один в Жуковском районах.

В результате падения обломков в Перемышльском районе произошло возгорание строения, а в Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. На местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что местными администрациями поручено организовать работу по восстановлению повреждений.

В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

Министерство чрезвычайных ситуаций России объявило о введении режима «Беспилотная опасность» в Республике Татарстан.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО уничтожено 69 беспилотников, летевших на Москву. Во вторник утром сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.