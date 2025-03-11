Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также пять авиационных бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 беспилотных аппаратов в течение суток.

Также, подразделения группировки «Восток» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Федоровки, Богатыря, Веселого и Разлива, нанеся значительные потери противнику, включая более 120 военнослужащих, один танк и три автомобиля. В Запорожской и Херсонской областях подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 65 военных ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России продолжили атаки на военные объекты и скопления сил ВСУ, нанося удары в 152 различных районах. Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45 927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Самарскую, Воронежскую и Орловскую области.