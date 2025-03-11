  • Новость часаЗахарова: ВСУ атаковали Москву дронами во время визита Генсека ОБСЕ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей: состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное, совсем не для того, чтобы помочь преступникам – а чтобы, по возможности, вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защита законопослушных граждан.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    34 комментария
    11 марта 2025, 08:14 • Новости дня

    МЧС сообщило об угрозе атаки дронами в Татарстане

    МЧС России объявило режим «Беспилотная опасность» в Татарстане из-за угрозы атаки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство чрезвычайных ситуаций России объявило о введении режима «Беспилотная опасность» в Республике Татарстан.

    В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотниками, сообщает РИА «Новости». МЧС России уведомило, что с 06.30 по московскому времени в республике введен режим «Беспилотная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Казани и Нижнекамска. Газета также сообщала, что в Татарстане за час были уничтожены два украинских дрона.

    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

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    10 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 и несколько десятков дронов и бомб JDAM за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также пять авиационных бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 беспилотных аппаратов в течение суток.

    Также, подразделения группировки «Восток» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Федоровки, Богатыря, Веселого и Разлива, нанеся значительные потери противнику, включая более 120 военнослужащих, один танк и три автомобиля. В Запорожской и Херсонской областях подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 65 военных ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России продолжили атаки на военные объекты и скопления сил ВСУ, нанося удары в 152 различных районах. Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45 927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Самарскую, Воронежскую и Орловскую области.

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    10 марта 2025, 19:38 • Видео
    Резня алавитов в Латакии

    Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    11 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.

    «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.

    Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.

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    11 марта 2025, 05:04 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО летевших на Москву беспилотников

    Беспилотники атаковали Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Собянин сообщил в Telegram, что «в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву». Затем был сбит «еще один вражеский беспилотник». После этого мэр сообщил об уничтожении в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четырех беспилотников.

    «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

    Позднее он сообщил, что отражена атака еще 15 БПЛА, затем были нейтрализованы еще семь.

    Росавиация сообщила в Telegram, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 04.24 мск введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW), а в 04.40 мск – в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD). Кроме того, ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG).

    Напомним, в воскресенье вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода.

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    10 марта 2025, 22:01 • Новости дня
    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека

    ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, три человека погибли, девять ранены

    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области три человека погибли, девять получили ранения, среди раненых – четверо подростков, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. В момент атаки в ТЦ находились люди, пришедшие за покупками после рабочего дня.

    По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека. Девять человек, включая четверых подростков в возрасте 13-14 лет, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу. В ближайшее время их планируют перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.

    На месте инцидента находятся глава Беловского района и другие должностные лица, координируя действия по ликвидации последствий атаки. Власти Курской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет предоставлено максимальное медицинское лечение. Ситуация находится под его личным контролем.

    Между тем, число погибших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести человек.

    В Госдуме сообщили, что украинский удар с помощью американского оружия вредит мирным инициативам американской администрации.

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    11 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине

    Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии

    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он не исключил неформального разговора с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.

    «Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».

    Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.

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    11 марта 2025, 00:25 • Новости дня
    Возросло число жертв украинского обстрела торгового центра в Курской области

    В результате удара ВСУ по торговому центру в Курской области погибли четыре человека

    Возросло число жертв украинского обстрела торгового центра в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами обстрела торгового центра «Добрыня» в слободе Белой стали четыре человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Жертвами обстрела оказались две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша. Хинштейн заверил, что «бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Сообщалось о трех погибших. Следственный комитет России открыл дело о теракте.

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    10 марта 2025, 22:59 • Новости дня
    США обещали не оказывать военную помощь России

    Tекст: Антон Антонов

    США не станут оказывать России военную помощь, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я могу вас заверить: мы не будем оказывать военную помощь русским», – приводит слова Рубио New York Times.

    Он сообщил, что, скорее всего, обсудит в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами возобновление Вашингтоном военной помощи Киеву. Позиция США по этому вопросу может измениться, если США поверят, что Украина серьезно настроена на мир, пояснил Рубио.

    Напомним, по его словам, Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России. США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

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    10 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки

    Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, обе стороны должны быть готовы пойти на трудные решения, чтобы завершить конфликт или, по крайней мере, временно его приостановить, пишет New York Times.

    «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи», – сказал Рубио.

    Рубио, летя в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими чиновниками, отметил, что Россия не сможет взять под контроль всю Украину. «И, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил он. Он подчеркнул важность выяснения того, какие уступки готова сделать Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    По данным CNN, ожидаются переговоры между представителями России и США с участием украинских и российских чиновников.

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    11 марта 2025, 04:13 • Новости дня
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством

    Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте

    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, Украина несостоятельна как суверенное государство, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

    Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».

    Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.

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    11 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    ВСУ соорудили укрепления в виде пчелиных сот на красноармейском направлении

    ВСУ на красноармейском направлении использовали окопы в форме пчелиных сот

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На красноармейском направлении украинские войска создали фортификационные укрепления в виде пчелиных сот с многочисленными блиндажами, что затрудняет их обнаружение и поражение, а российские силы активно используют разведку и дроны для борьбы с этой тактикой.

    Как пишет РИА «Новости», старший оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» Алексей Верхозин сообщил, что украинские военные на красноармейском направлении Донбасса заранее подготовили фортификационные сооружения в виде пчелиных сот. Эти укрепления включают окопы и множество блиндажей, расположенных вокруг Т-образных перекрестков и лесополос.

    По словам Верхозина, противник перемещается по этим блиндажам, стараясь оставаться незамеченным. Он описал ситуацию, сравнив ее с компьютерной игрой, где необходимо поражать цели, которые появляются неожиданно. «Несмотря на такую ситуацию, мы активно взаимодействуем с нашей разведкой, которая следит за противником даже на подлете. Когда мы находимся над окопами, нас корректируют, и мы умудряемся поражать противника», – прокомментировал военнослужащий.

    Укрепления были подготовлены еще полгода назад и сделаны с использованием техники по современным схемам, что показывает долгосрочную подготовку к текущей ситуации. Это подтверждает, что ВСУ заранее знали о возможном отступлении и позаботились о создании таких укрытий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ попытались контратаковать на направлениях Красноармейска и Дзержинска, и позже артиллерия «Центра» уничтожила танк ВСУ на красноармейском направлении.

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    10 марта 2025, 14:58 • Новости дня
    БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Север» применили ударный дрон для уничтожения укрывшихся в здании боевиков ВСУ, когда те пытались скрыться после бегства из Суджи, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие из группировки войск «Север» применили ударный беспилотник для ликвидации украинских боевиков, которые укрылись в здании после бегства из населенного пункта Суджа в Курской области, передает ТАСС. По данным Минобороны, разведывательное подразделение обнаружило движение живой силы ВСУ с помощью дрона.

    Во время бегства значительного количества украинских боевиков из Суджи, они попытались скрыться в одном из зданий. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении огневого удара.

    Цель была уничтожена ударным беспилотником, который поразил здание с боевиками ВСУ, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Минобороны отметило, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв, что подтвердило уничтожение цели.

    Напомним, российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области и уничтожили свыше 340 украинских военных, включая два танка и семь боевых машин пехоты.

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    11 марта 2025, 05:43 • Новости дня
    Отражена атака беспилотников на Рязанскую и Тульскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Рязанская и Тульская области подверглись атакам беспилотников, сообщили губернаторы Павел Малков и Дмитрий Миляев.

    Малков сообщил в Telegram, что «ПВО Минобороны отработали налет беспилотников над территорией Рязани». По предварительной информации, никто не пострадал, «жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены».

    Миляев сообщил в Telegram, что средства РЭБ подавили БПЛА в Суворовском районе, «разрушений и пострадавших нет».

    Кроме того, Росавиация сообщила в Telegram, что ввела ограничения на работу ярославского аэропорта Туношна.

    Напомним, Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.


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    11 марта 2025, 02:25 • Новости дня
    США заявили о желании избежать ужесточения санкций против России

    Рубио выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине без новых санкций против России

    США заявили о желании избежать ужесточения санкций против России
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине без необходимости введения новых санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, у США имеются инструменты, позволяющие навязать «издержки» российской стороне, но Вашингтон надеется, что до этого «не дойдет». Он подчеркнул, что цель США – усадить Москву и Киев за стол переговоров для преодоления конфликта, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что заявления США о возможности ужесточения антироссийских рестрикций является напоминанием о наличии инструментов у США, если ситуация ухудшится. Тем не менее, он выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать без использования этих инструментов. «Мы надеемся, что этого не случится. Мы действительно на это надеемся. Мы надеемся, что до такого не дойдет», – подчеркнул Рубио.

    По его словам, Соединенные Штаты пока еще не обсуждали снятие с России европейских санкций, Брюссель сам должен принимать такие решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    10 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Овсянников не признал вину в обходе санкций Британии

    Экс-губернатор Севастополя Овсянников отверг обвинения в обходе санкций и отмывании

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, задержанный в Лондоне, не признал вину в обходе британских санкций и отмывании денег, предъявленную ему в Королевском суде Сазерка.

    Бывший губернатор Севастополя и экс-замглавы Минпромторга России Дмитрий Овсянников отверг обвинения в обходе санкций Британии, сообщает ТАСС. Овсянников, задержанный в Лондоне в прошлом году, не признал вину по семи эпизодам нарушения санкционного режима и двум эпизодам отмывания денег.

    На заседании в Королевском суде лондонского района Сазерк также обсуждалось участие в деле его брата бизнесмена Алексея Овсянникова и супруги бывшего чиновника Екатерины Овсянниковой. Они, как и Дмитрий Овсянников, не признали в суде свою вину.

    Обвинения против Овсянникова касаются попыток обхода введенных Британией санкций, что он активно отрицает. В суде было отмечено, что ни один из обвиняемых не согласился с выдвинутыми претензиями и вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне задержали экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова в своем доме.

    По мнению профессора ВШЭ Марата Баширова, Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подробностей о задержании Овсянникова.

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    ВС России затягивают «горловину мешка» у Суджи

    ВС России наращивают наступление в Курской области. По последним данным, за 8 и 9 марта военным удалось освободить семь населенных пунктов, а с августа прошлого года – более 30. По мнению экспертов, несмотря на очевидный провал авантюры ВСУ, противник будет цепляться за курские земли до последнего. Как будет развиваться обстановка и в чем тактическая важность изменений на данном участке фронта? Подробности

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    Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик»

    Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросит расширить на Германию «ядерный зонтик» Франции и Британии на фоне давления США на Европу. При этом в Берлине хотят сохранить и американский щит. В каких форматах может быть воплощена немецкая инициатива, от каких факторов это будет зависеть? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Смертная казнь не победит преступность

      Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей: состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное, совсем не для того, чтобы помочь преступникам – а чтобы, по возможности, вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защита законопослушных граждан.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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