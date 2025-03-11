Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей: состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное, совсем не для того, чтобы помочь преступникам – а чтобы, по возможности, вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защита законопослушных граждан.2 комментария
МЧС сообщило об угрозе атаки дронами в Татарстане
МЧС России объявило режим «Беспилотная опасность» в Татарстане из-за угрозы атаки
Министерство чрезвычайных ситуаций России объявило о введении режима «Беспилотная опасность» в Республике Татарстан.
В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотниками, сообщает РИА «Новости». МЧС России уведомило, что с 06.30 по московскому времени в республике введен режим «Беспилотная опасность».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Казани и Нижнекамска. Газета также сообщала, что в Татарстане за час были уничтожены два украинских дрона.