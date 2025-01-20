В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Республики Татарстан.

Средства противовоздушной обороны сработали в период с 6.00 до 7.00 по московскому времени.

Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на промышленные предприятия.

В то же время на улице Можайского в Казани обнаружили упавший обломок беспилотника, он оказался не взрывоопасным.