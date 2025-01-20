Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.0 комментариев
В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
Дежурные средства ПВО за час уничтожили два украинских беспилотника в Татарстане, сообщило Министерство обороны.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Республики Татарстан.
Средства противовоздушной обороны сработали в период с 6.00 до 7.00 по московскому времени.
Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на промышленные предприятия.
В то же время на улице Можайского в Казани обнаружили упавший обломок беспилотника, он оказался не взрывоопасным.