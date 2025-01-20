  • Новость часаВласти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    20 января 2025, 08:12 • Новости дня

    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия

    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Казани все беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать промышленные предприятия, были успешно обезврежены, жертв и разрушений удалось избежать.

    В Казани утром была предпринята попытка атаки промышленных объектов беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС. Власти Татарстана сообщили, что в результате принятых мер все БПЛА были обезврежены.

    По словам представителей пресс-службы главы Татарстана, жертв и разрушений нет. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, осуществляя мероприятия по ликвидации возможных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Нижнекамска временно приостановил рейсы, аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск рейсов, а аэропорт Ижевска временно ограничил прием и выпуск рейсов.

    19 января 2025, 14:30 • Новости дня
    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов заявил об окружении и обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гарнизон Вооруженных сил Украины в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики оказался в сложной ситуации. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинские войска в этом районе находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что российские войска вошли в Великую Новоселку с запада, одновременно продвигаясь к предместьям села с востока и юга. В результате гарнизон ВСУ оказался в тактической ловушке. «Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», – подчеркнул Рогов в своем заявлении.

    Кроме того, он сообщил, что для выхода из окружения украинским военным придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бои начались на юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка, а также на подступах с севера, в то время как украинские войска оказались в полуокружении после того, как российские силы освободили Времевку.

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    19 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки

    Российская армия нанесла урон ВСУ и наемникам в Харьковской области

    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, нанося значительные потери ВСУ, включая уничтожение техники американского и финского производства, а также освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской нацгвардии и иностранных наемников в районах Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

    На направлениях, где действуют группировки войск «Запад» и «Юг», отмечены значительные успехи российских войск. В частности, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики, нанеся серьезный урон украинским бригадам. Потери противника здесь составили более 430 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские боевые машины и артиллерийские установки.

    Южная группировка также улучшила тактическое положение, нанеся урон в районах Донецкой народной республики. Украинская сторона потеряла до 195 военнослужащих и несколько единиц техники. Одновременно группа «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка и нанесла поражение украинским силам в нескольких районах, включая Петровку и Дзержинск. Потери противника составили до 535 военнослужащих и значительное количество техники.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступление, нанеся урон украинским бригадам в ДНР и Запорожской областях. Потери ВСУ в этих районах составили до 135 и более 75 военнослужащих соответственно. В результате обстрелов поражены инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы противника в 143 районах.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили три снаряда HIMARS и 66 беспилотников. Всего с начала операции уничтожено огромное количество техники противника, включая 652 самолета и более 40 тыс. беспилотников, что подчеркивает масштаб и интенсивность боевых действий.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    19 января 2025, 11:15 • Новости дня
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях и северных подступах

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Великой Новоселке на юге, востоке и западе поселка начались бои, также столкновения происходят на подступах с севера, при этом Великая Новоселка остается последним крупным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Бои начались в южной, восточной и западной частях Великой Новоселки, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, сражения идут и на подступах к поселку с северной стороны, добавили в силовых ведомствах.

    Представители российских силовых структур отметили, что Великая Новоселка является последним крупным укрепрайоном Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это делает поселок стратегически важным объектом в данной области конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска почти заблокировали подразделения ВСУ в Великой Новоселке, а также освободили Петропавловку и Времевку, где ранее подняли флаг.

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    20 января 2025, 04:49 • Новости дня
    Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали

    Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером

    Tекст: Максим Попов

    В Туве задержали военнослужащего, избившего контрактников электрошокером перед отправкой в зону боевых действий на Украине.

    Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.

    По данным пресс-службы, в отношении него  возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».

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    20 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

    Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2022 года настаивал на продолжении боевых действий Украиной, несмотря на позицию Пентагона, который советовал Киеву перейти к мирным переговорам, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

    Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

    Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.

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    19 января 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперт сообщил о возможном уничтожении иностранцев ударом по КБ «Луч» в Киеве

    Удар по КБ «Луч» в Киеве мог уничтожить иностранцев, обслуживающих HIMARS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский удар по КБ «Луч» в Киеве мог привести к уничтожению иностранных специалистов, обслуживающих западные вооружения, включая HIMARS.

    Как передает ТАСС, удар российских военных по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в Киеве мог привести к гибели иностранных специалистов, которые занимались обслуживанием и производством западных вооружений, включая систему залпового огня HIMARS. Такую информацию предоставил военный эксперт Александр Степанов. Он отметил, что КБ «Луч» является важным объектом военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство управляемых ракет «Нептун» и реактивных снарядов для системы «Ольха».

    Степанов подчеркнул, что уничтожение оборудования в КБ «Луч» может быть значительным ударом для технического сопровождения HIMARS. Он добавил, что с высокой вероятностью, наряду с техникой, могли погибнуть сотрудники Lockheed Martin, которые занимались сервисным обслуживанием данных систем. Эти специалисты могли находиться на Украине в рамках поддержания функционирования западных вооружений, поставляемых в страну.

    Эксперт также отметил, что в КБ «Луч» может вестись производство различных ракетных систем, поступающих по западным каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по КБ «Луч» в ответ на обстрелы ракетами ATACMS. Эксперт объяснил, что удары по заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч» имеют стратегическое значение. Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    20 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Морпех ВСУ обжаловал пожизненный срок в Верховном суде России

    Морпех ВСУ, осужденный за убийства в Мариуполе, подал жалобу в Верховный суд России

    Tекст: Максим Попов

    Денис Мирза, осужденный на пожизненное за убийства в Мариуполе, обжаловал приговор в Верховном суде, рассмотрение дела назначено на февраль 2025 года.

    Как сообщает ТАСС, бывший начальник службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты ВСУ Денис Мирза, подал жалобу в Верховный суд РФ. Мирза был осужден за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, а Верховный суд ДНР ранее приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    В суде сообщили: «В суд поступила жалоба Мирза Д. В. по делу об убийстве трех жителей Мариуполя. Рассмотрение жалобы назначено на 6 февраля 2025 года».

    Обвинение в убийстве основывается на инцидентах, произошедших в марте 2022 года, когда Мирза находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. Следствие утверждает, что он застрелил мирного жителя, а также совместно с сослуживцем расстрелял двух гражданских в подвале этого учреждения. Также он отдал приказ об устранении трех мирных жителей, двое из которых скончались на месте.

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    19 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Минобороны Дании опровергло гибель летчика на Украине

    Министр обороны Дании заявил об отсутствии погибших датских военных на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг сообщения о гибели датского летчика Йеппа Хансена на Украине, заявив об отсутствии потерь среди военнослужащих королевства в ходе конфликта.

    Поульсен выступил с опровержением сообщения о гибели на Украине датского летчика Йеппа Хансена, передает ТАСС.  Министр заявил, что ни один датский военнослужащий не погиб за время украинского конфликта.

    Поульсен отметил, что «никакие датские солдаты не были убиты на Украине», добавив, что распространяемая информация о гибели Хансена не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16. До этого стало известно, что датские военные инструкторы приезжали на Украину для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России).


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    19 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»

    Главком Сырский сообщил об отсутствии средств перехвата ракет «Орешник» на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отсутствие средств для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».

    Сырский заявил, что Украина не обладает средствами для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник». Он подчеркнул, что такие средства на данный момент отсутствуют, передает ТАСС.

    Напомним, 21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на удары по России западным дальнобойным оружием Москва впервые применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины – заводу «Южмаш». По его словам, «Орешник» может поражать цели на дальности до 5 тыс. км, и у противника нет реальной возможности для его перехвата.

    После этого в ходе диалога о противостоянии «Орешника» с американской ПРО Путин заявил о готовности снова применить гиперзвуковую ракету, если это потребуется. 21 декабря замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность в том, что ВС России способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    20 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодухове в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, произошел удар, вызвавший детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

    После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.

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    20 января 2025, 04:03 • Новости дня
    Командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат

    Пленный ВСУ заявил, что пути отступления из Курахово ВСУ заминировали

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

    Украинский военнопленный Максим Корейко заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово, передает РИА «Новости». «Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от 'птичек' уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», – отметил он.

    По словам Корейко, последние оставшиеся в Курахово части ВСУ много раз запрашивали разрешение на отход у командования. Но в ответ слышали только «вперед». При этом, как отметил Корейко, к тому времени командование уже успело вывести из населенного пункта  операторов беспилотников и пехоту, вооруженную противотанковыми ракетными комплексами Javelin американского производства.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса. Позднее солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие.

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    19 января 2025, 14:53 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об уничтожении САУ Paladin в Сумской области

    «Ланцет» уничтожил американскую САУ Paladin в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» группировки войск «Север» успешно уничтожил американскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin в Сумской области.

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» из состава группировки войск «Север» успешно поразил в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки PzH-2000 в приграничье Курской области, а также уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области.

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    19 января 2025, 10:40 • Новости дня
    Житель Алешек получил ранения при обстреле ВСУ в Херсонской области

    В Алешках мирный житель ранен при артиллерийском ударе ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате украинского артиллерийского удара в Алешках Херсонской области ранен мирный житель, за сутки украинская армия нанесла 36 ударов по левому берегу Днепра, поразив десять населенных пунктов.

    В результате артиллерийского удара, нанесенного украинскими вооруженными силами по городу Алешки, ранения получил мирный житель, передает РИА «Новости». За прошедшие сутки украинская армия совершила 36 артиллерийских обстрелов по территории на левом берегу Днепра в Херсонской области.

    По словам представителя оперативных служб, атакам подверглись населенные пункты Алешки, Новая Каховка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека, а после обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор.

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      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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