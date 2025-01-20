Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.0 комментариев
Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия
В Казани все беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать промышленные предприятия, были успешно обезврежены, жертв и разрушений удалось избежать.
В Казани утром была предпринята попытка атаки промышленных объектов беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС. Власти Татарстана сообщили, что в результате принятых мер все БПЛА были обезврежены.
По словам представителей пресс-службы главы Татарстана, жертв и разрушений нет. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, осуществляя мероприятия по ликвидации возможных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Нижнекамска временно приостановил рейсы, аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск рейсов, а аэропорт Ижевска временно ограничил прием и выпуск рейсов.