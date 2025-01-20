Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Казани утром была предпринята попытка атаки промышленных объектов беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС. Власти Татарстана сообщили, что в результате принятых мер все БПЛА были обезврежены.

По словам представителей пресс-службы главы Татарстана, жертв и разрушений нет. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, осуществляя мероприятия по ликвидации возможных последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Нижнекамска временно приостановил рейсы, аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск рейсов, а аэропорт Ижевска временно ограничил прием и выпуск рейсов.