Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.8 комментариев
Аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск рейсов
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани для безопасности полетов
Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Как сообщает РИА «Новости», временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани по соображениям безопасности.
Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил, что на данный момент аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Он также подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта прилагают все усилия для поддержания безопасности полетов, и это остается главным приоритетом.
Ранее на территории Татарстана была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, накануне борт, выполнявший рейс Москва-Саранск, вернулся в аэродром вылета – Шереметьево, совершив посадку в штатном режиме. На борту находились 72 человека, включая шесть членов экипажа.