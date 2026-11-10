Минобороны: Средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger

Tекст: Алексей Дегтярёв

Средства ПВО в последние сутки поразили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, а также шесть управляемых авиабомб и 802 беспилотника самолетного типа, сообщило ведомство в Max.

Кроме того, российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотников и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа.

В субботу средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 903 беспилотника.

В прошлую среду в Минобороны сообщили об уничтожении 972 беспилотников ВСУ за сутки.