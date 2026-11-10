Полиция ЮАР назвала банду дорожных грабителей возможными убийцами россиянина

Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове

Среди пострадавших в результате атаки в центре Кракова оказался россиянин

Tекст: Мария Иванова

Один из пострадавших при стрельбе в Польше является россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», – рассказал собеседник агентства.

Между тем в посольстве России в Варшаве заявили об отсутствии достоверных данных о пострадавших соотечественниках. Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у польских правоохранительных органов, передает ТАСС.

Инцидент произошел в субботу на Главной площади Кракова. По данным полиции, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля без регистрационных номеров.

Жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и в настоящий момент находится в больнице.

Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре города терактом.