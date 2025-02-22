Повстанческая группировка «Твирванехо» атаковала армию ДР Конго

«Твирванехо» и М23 начали наступление в провинции Южное Киву в Конго

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, повстанческая группировка «Твирванехо» объявила о начале боевых действий против вооруженных сил Демократической Республики Конго на востоке страны. Радиостанция RFI информирует, что боевые действия развернулись в провинции Южное Киву, в районе Минембве, известном своим сложным горным рельефом.

Группировка «Твирванехо» была создана в 2020 году и ранее практически не проявляла активности. Организация заявляет о себе как о самообороне этнической группы баньямуленге, к которой относятся местные тутси. В боевых действиях «Твирванехо» координирует свои действия с повстанцами из «Движения 23 марта» (М23), ведя столкновения с конголезской армией и их союзниками из организации «Добровольцы за защиту родины», известной на местном языке как «Вазалендо» или «Патриоты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава вооруженных сил Уганды пригрозил атаковать город Буниа в Демократической Республике Конго (ДРК) угрожает в случае дальнейшей эскалации конфликта. Страны Центральной Африки призвали вывести Руанду свои войска с территории ДРК, чтобы снизить напряженность в регионе.