События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
Повстанческая группировка «Твирванехо» атаковала армию ДР Конго
«Твирванехо» и М23 начали наступление в провинции Южное Киву в Конго
Группировка «Твирванехо» вместе с «Движением 23 марта» начала бои против армии Конго в гористом районе Минембве, заявив о себе впервые с момента создания.
Как сообщает ТАСС, повстанческая группировка «Твирванехо» объявила о начале боевых действий против вооруженных сил Демократической Республики Конго на востоке страны. Радиостанция RFI информирует, что боевые действия развернулись в провинции Южное Киву, в районе Минембве, известном своим сложным горным рельефом.
Группировка «Твирванехо» была создана в 2020 году и ранее практически не проявляла активности. Организация заявляет о себе как о самообороне этнической группы баньямуленге, к которой относятся местные тутси. В боевых действиях «Твирванехо» координирует свои действия с повстанцами из «Движения 23 марта» (М23), ведя столкновения с конголезской армией и их союзниками из организации «Добровольцы за защиту родины», известной на местном языке как «Вазалендо» или «Патриоты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава вооруженных сил Уганды пригрозил атаковать город Буниа в Демократической Республике Конго (ДРК) угрожает в случае дальнейшей эскалации конфликта. Страны Центральной Африки призвали вывести Руанду свои войска с территории ДРК, чтобы снизить напряженность в регионе.