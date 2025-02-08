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Страны Центральной Африки призвали Руанду вывести войска из ДР Конго
Экономическое сообщество Центральной Африки потребовало вывода войск Руанды из ДРК
Страны Центральной Африки требуют от Руанды немедленного вывода войск из Демократической Республики Конго, где они поддерживают повстанцев из группировки М23.
Страны Центральной Африки потребовали от Руанды вывести свои войска с территории Демократической Республики Конго (ДРК). Руанда поддерживает группировку «Движение 23 марта» (М23), которая активно действует на востоке ДРК, передает ТАСС. Это требование было озвучено в заявлении лидеров и глав правительств Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭКОЦАС).
В заявлении ЭКОЦАС подчеркивается, что они осуждают действия поддерживаемой Руандой группировки М23 и требуют от нее прекратить наступление, покинуть оккупированные территории и соблюдать гуманитарные коридоры. Также ЭКОЦАС настаивает на немедленном выводе Сил обороны Руанды с территории ДРК и восстановлении работы аэропорта города Гома. Сообщество поддержало различные мирные процессы в регионе, включая Луандийский и Найробийский процессы.
Повстанцы из М23 начали свою активность в январе 2021 года, захватив до сотни городов и поселков в провинции Северное Киву, включая ее столицу Гому, и теперь нацелены на Букаву в соседней провинции Южное Киву. Группировка была образована в 2012 году из дезертиров конголезских вооруженных сил и получила поддержку от Руанды.
ЭКОЦАС, созданное в 1983 году, включает такие страны, как Ангола, Бурунди, Габон, ДРК, Камерун, Республика Конго, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Центрально-Африканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея. Заседание ЭКОЦАС состоялось перед открытием совместного саммита Сообщества развития Юга Африки и Восточноафриканского сообщества, посвященного урегулированию кризиса на востоке ДРК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия осудила действия повстанцев М23 в Конго, жители ДРК призвали Россию помочь в разрешении конфликта на востоке страны, а сотни руандийских солдат погибли в конфликте в ДРК.