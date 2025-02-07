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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 14:41 • Новости дня

    СМИ: Сотни руандийских солдат погибли в конфликте в ДРК

    The Guardian: Руандийские солдаты понесли большие потери в конфликте ДРК

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) сотни руандийских солдат погибли, и, несмотря на отрицание властями Руанды участия в боевых действиях, спутниковые снимки фиксируют массовые захоронения в Кигали, сообщили СМИ.

    Газета The Guardian,с сылаясь на источники в разведке, сообщила о многочисленных потерях среди руандийских солдат в ходе конфликта на востоке ДРК. Согласно данным издания, спутниковые снимки показывают, что на военном кладбище в Кигали, столице Руанды, было вырыто не менее 600 могил с момента возобновления операций повстанцев из «Движения 23 марта» при поддержке руандийских войск, передает ТАСС.

    Два высокопоставленных сотрудника разведки считают, что реальные потери руандийской армии могут составлять тысячи, однако точно установить цифры сложно. Другой источник сообщил, что несколько погибших солдат были похоронены в «братских могилах» в ДРК, так как репатриация тел через границу была невозможна. «Не все солдаты, погибшие в ДРК, были репатриированы, особенно в районах, находящихся под сильным огнем. Некоторых похоронили в братских могилах», – приводит слова собеседника The Guardian.

    По данным источника, морг в Кигали переполнен, а в военном госпитале было построено новое крыло для размещения раненых.

    Ранее Россия выразила решительное осуждение действиям повстанческой группировки М23 в ДРК, призвав к немедленной остановке боевых действий и выводу бойцов с захваченных территорий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 января регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили в взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России оказать содействие в урегулировании конфликта на востоке страны. Резня в Африке ставит под угрозу всю электронику на планете

    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

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    7 февраля 2025, 01:21 • Новости дня
    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России

    Санду объяснила четырехмесячную проволочку при аккредитации посла России Озерова

    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена принять верительные грамоты нового российского посла Олега Озерова в будущем, но точные сроки не назвала. Озеров не может вручить ей верительные грамоты уже четыре месяца.

    Недавно в российском МИД высказали возмущение долгой аккредитацией посла. После приезда в Кишинев Озеров три недели ждал передачи копий верительных грамот в МИД Молдовы, а вручение оригиналов президенту длится уже четыре месяца, передает TV8.

    Санду подчеркнула, что в данный момент невозможно пригласить представителя России для вручения документов из-за высказываний некоторых официальных лиц в Москве о Молдавии, передает РИА «Новости».

    «Он пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что «государство Республика Молдова не стоит существования» или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение», – отметила Санду.

    На вопрос о возможности окончательного отказа в приеме документов, Санду ответила отрицательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Путин назначил новым послом в Молдавии Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка. В ноябре МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    6 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»

    Украинский эксперт заявил о деморализующем эффекте ракеты «Орешник» на общество

    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский военный эксперт Тарас Чмут отметил, что российская ракета «Орешник» может иметь деморализующий эффект на украинское общество.

    Как сообщает «Военное дело», украинский военный эксперт Тарас Чмут выразил опасения относительно новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, ее повторное применение способно привести к полной деморализации украинского общества.

    Чмут предположил, что на данный момент у России немного таких ракет. Но, по его мнению, если применение «Орешника» станет более частым, то это может иметь серьезные последствия для морального духа украинцев. «Даже один прилет в месяц очень деморализует население, подрывает веру», – заявил эксперт.

    Он также подчеркнул, что этот деморализующий эффект вызван неуязвимостью ракеты. По словам Чмута, несмотря на то, что «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести тотальные разрушения, его главная особенность заключается в воздействии на моральное состояние украинцев. «Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», – говорит украинский военный аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.


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    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2025, 02:46 • Новости дня
    Азербайджан объявил о решении закрыть «Русский дом» в Баку

    Азербайджан сообщил о направленной России ноте о прекращении работы «Русского дома» в Баку

    Азербайджан объявил о решении закрыть «Русский дом» в Баку
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджанская сторона официально уведомила Россию относительно решения о прекращении работы «Русского дома» в Баку, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Гаджизаде сообщил, что России официально передана нота о «прекращении деятельности «Русского дома» в Баку 3 февраля. «Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности «Русского дома», ждем от российской стороны принятия соответствующих мер», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что «Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

    Примаков подчеркнул, что Россия многократно обращалась за помощью в регистрации, но ответа не получала. Он также отметил, что сравнение «Русского дома» с USAID некорректно, поскольку он не имел политических функций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на положительное решение ситуации с регистрацией Российского культурного центра, известного как Русский дом, в Баку.

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    7 февраля 2025, 08:06 • Новости дня
    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины

    ФСБ задержала четырех женщин – агентов Украины за подготовку терактов против офицеров Минобороны

    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ России задержала четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки терактов против офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины. Они подозреваются в подготовке диверсионно-террористических актов против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    Женщины прошли обучение на территории Украины.

    «Задержанные ... прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», – отмечает спецслужба.

    В ходе обысков у них были обнаружены взрывчатые вещества, химические прекурсоры, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и средства связи с украинскими кураторами.

    ФСБ возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, содействовавших задержанным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Киевский райсуд Симферополя поместил под стражу трех членов ячейки организации «Хизб ут-Тахрир*», признанной в России террористической и запрещенной.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва электрички Кисловодск – Минеральные Воды приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией. А в Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.

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    7 февраля 2025, 05:55 • Новости дня
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт сообщила, что не планирует посещать Украину, так как украинские официальные лица угрожают ей смертью.

    «Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    Она также прокомментировала мирные инициативы, предложенные Бразилией и Китаем, отметив, что было бы полезно задать президенту России Владимиру Путину вопрос о его готовности рассмотреть эти планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вагенкнехт заявляла о необходимости для будущего созыва Бундестага учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков» и рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В декабре партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» объявила о выдвижении своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ. Вагенкнехт с 2019 года включена в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали

    Депутат Журова заявила о необходимости Валиевой вернуть медали

    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.

    Как передает Ura.ru со ссылкой на Sport24, по мнению Журовой, наличие микродоз запрещенных веществ у спортсменки делает возвращение медалей обязательным. «Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы», – добавила она.

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев также подчеркнул важность соблюдения решений суда. Он отметил, что несмотря на удержание наград некоторыми спортсменами после дисквалификаций, закон требует их возврата, если спортсмен согласен с решением.

    Тем временем двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Валиевой не стоит торопиться с возвращением медалей, поскольку с ней поступили несправедливо. Также поддержка фигуристке была оказана от многих других спортсменов, в том числе известным российским фигуристом Алексеем Ягудиным, который назвал действия украинцев в адрес Валиевой «мерзостью и позорищем» в интервью газете «Спорт-экспресс».

    Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к команде российской фигуристки Валиевой для обсуждения выплаты компенсации после отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии.

    Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной РФ на Олимпиаде в Пекине. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации.

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    6 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Царев: Киевская Русь появилась лишь при Сталине

    Экс-депутат Рады Царев заявил, что государства Киевская Русь не существовало

    Царев: Киевская Русь появилась лишь при Сталине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что государства Киевская Русь никогда не существовало. По его словам, этот термин придумали историки в советские времена для удобства исторической классификации. Под этим термином подразумевалась не территории нынешней Украины, а в широком смысле империя Рюриковичей.

    В интервью, опубликованном на сайте «Федерал Пресс», Царев выразил сомнение по поводу существования государства Киевская Русь. Он отметил, что это название утвердилось лишь в советское время при Сталине для удобства исторической классификации, а древнерусское государство называли просто «Русь».

    Царев подчеркнул, что понятие «Киевская Русь» использовалось советскими историками в широком смысле, как империя Рюриковичей, аналогичная западноевропейской империи Карла Великого. Царев отметил, что русские летописцы и иностранные хронисты называли древнерусское государство просто «Русь», включая территории современного Киева, Новгорода и Полоцка. Он добавил, что в произведении «Слово о полку Игореве» Русь рассматривалась как единое целое. Царев также упомянул, что в первом русском учебнике истории «Синопсис» Иннокентия Гизеля, изданном в Киеве, подчеркивалось единство народа до создания древнерусского государства.

    Царев также подверг критике заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми. «Британский министр иностранных дел Лэмми, предков которого британцы за людей не считали, в среду выразил Зеленскому, как он написал в запрещенном в России Х, железную поддержку. <...> Министр поведал, что украинско-британскому партнерству тысяча лет, поскольку «тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских принцев». Таким образом он воспроизвел украинскую схему истории, представив древнерусское государство, часто именуемое Киевской Русью, как государство украинцев», – заявил Царев.

    Экс-депутат завершил свои рассуждения надеждой на то, что историки независимой Шотландии и России смогут установить истину относительно древних брачных союзов и происхождения Агаты, жены английского принца Эдуарда Изгнанника, которая, по его словам, не имеет отношения к Украине.

    Коментарии (21)
    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

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    6 февраля 2025, 16:37 • Новости дня
    Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома

    Примаков подтвердил получение ноты от Баку с требованием регистрации Русского дома

    Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россотрудничество получило ноту от Азербайджана с требованием регистрации Русского дома в Баку, что подтвердил Евгений Примаков, подчеркнув, что Москва давно была готова к этому шагу.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение от Азербайджана ноты с требованием зарегистрировать Русский дом в Баку, пишет ТАСС.

    Он заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но предыдущие обращения оставались без ответа. Примаков отметил, что вопрос регистрации РИКЦ как юридического лица в Азербайджане никогда не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

    В эфире телеканала «Россия-24» Примаков подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к МИД Азербайджана с просьбой о помощи в регистрации. «Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа. То есть это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне», – заявил он.

    Примаков также напомнил о предыдущей ситуации в 2017 году, когда Азербайджан потребовал зарегистрировать РИКЦ. Однако он указал, что российский информационно-культурный центр не может быть зарегистрирован как местное юридическое лицо, так как законодательство Азербайджана не предусматривает такие формы регистрации. Он добавил, что в 1998 году было признано, что нормативной базы для регистрации таких организаций нет, и стороны договорились продолжать работу над этим вопросом.

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    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

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    6 февраля 2025, 22:15 • Новости дня
    Назван процент финансируемых USAID украинских СМИ

    USAID оказалось главным донором украинских СМИ

    Tекст: Антон Антонов

    Девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID), следует из отчета международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF).

    «Несколько изданий уже объявили о приостановке своей деятельности и ищут альтернативные решения», – приводит текст RSF РИА «Новости». Отмечается, что сокращение финансирования со стороны США может негативно повлиять на «независимость» и редакционную политику украинских СМИ.

    Как передают «Репортеры без границ», СМИ активно ищут альтернативные источники финансирования. Эта проблема обострилась на фоне сокращения числа международных грантодателей и финансовой поддержки с 2024 года. В RSF также выражают обеспокоенность в связи с решением властей США пересмотреть подходы к предоставлению международной помощи, что, по версии RSF, может погрузить глобальную журналистику в кризис.

    USAID за 2023 год спонсировало СМИ и журналистов более чем в 30 странах, оказывая поддержку 6,2 тыс. журналистов, 707 негосударственным СМИ и 279 «организациям гражданского общества». Бюджет внешней помощи на 2025 год предусматривал выделение около 268 млн долларов на поддержку СМИ и «свободного распространения информации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства. В США приняли указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.

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