Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
СМИ: Сотни руандийских солдат погибли в конфликте в ДРК
The Guardian: Руандийские солдаты понесли большие потери в конфликте ДРК
В ходе конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) сотни руандийских солдат погибли, и, несмотря на отрицание властями Руанды участия в боевых действиях, спутниковые снимки фиксируют массовые захоронения в Кигали, сообщили СМИ.
Газета The Guardian,с сылаясь на источники в разведке, сообщила о многочисленных потерях среди руандийских солдат в ходе конфликта на востоке ДРК. Согласно данным издания, спутниковые снимки показывают, что на военном кладбище в Кигали, столице Руанды, было вырыто не менее 600 могил с момента возобновления операций повстанцев из «Движения 23 марта» при поддержке руандийских войск, передает ТАСС.
Два высокопоставленных сотрудника разведки считают, что реальные потери руандийской армии могут составлять тысячи, однако точно установить цифры сложно. Другой источник сообщил, что несколько погибших солдат были похоронены в «братских могилах» в ДРК, так как репатриация тел через границу была невозможна. «Не все солдаты, погибшие в ДРК, были репатриированы, особенно в районах, находящихся под сильным огнем. Некоторых похоронили в братских могилах», – приводит слова собеседника The Guardian.
По данным источника, морг в Кигали переполнен, а в военном госпитале было построено новое крыло для размещения раненых.
Ранее Россия выразила решительное осуждение действиям повстанческой группировки М23 в ДРК, призвав к немедленной остановке боевых действий и выводу бойцов с захваченных территорий.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 января регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили в взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России оказать содействие в урегулировании конфликта на востоке страны. Резня в Африке ставит под угрозу всю электронику на планете