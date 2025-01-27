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Армии ДР Конго и Руанды обстреляли друг друга в районе Гомы
Армии ДР Конго и Руанды обменялись обстрелами у границы в районе Гомы
Регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили в взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта».
Регулярные армейские подразделения Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды ведут обстрелы позиций друг друга, передает ТАСС. Взаимные обстрелы происходят в районе города Гомы, на границе этих двух государств.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на понедельник в Гому вошли подразделения повстанцев из группировки «Движение 23 марта». Повстанцы, по данным властей ДРК, поддерживаются Руандой. На фоне эскалации конфликта, власти Демократической Республики Конго приняли решение закрыть границу с Руандой в районе Гомы, чтобы ограничить передвижение и предотвратить дальнейшую эскалацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, повстанцы из движения M23 захватили ключевой город Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). В мае сообщалось, что военные ДРК рассказали об участии американцев и британца в попытке мятежа. Также в стране предотвратили госпереворот.