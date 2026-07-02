Смерть актера Высоковского признали несчастным случаем

Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.3 комментария
Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.3 комментария
Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.21 комментарий
Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?20 комментариев
Партия «Единая Россия» выступила с инициативой упростить процесс оформления пенсионных выплат для россиян, сообщает официальный сайт «Единой России». Заместитель руководителя фракции в Государственной Думе Андрей Исаев рассказал о разработке соответствующего законопроекта.
По словам парламентария, новые нормы позволят назначать страховые пенсии по старости автоматически, исключая необходимость личного визита граждан в ведомства. «Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан», – отметил Исаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России подготовил переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости.
Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.
При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.
В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.
Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).
При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.
Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.
Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.
За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.
До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.
IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон
«Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».
Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.
В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.
В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.
В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.
Развертывание Вашингтоном вооружений в соседнем государстве несет угрозу рубежам страны, передает ТАСС. «Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации <...> как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – указала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Москва неоднократно предостерегала Токио от подобных деструктивных действий. По ее словам, теперь российская сторона вынуждена прибегнуть к компенсирующим мерам для укрепления национальной обороноспособности.
Представитель ведомства добавила, что Россия активно координирует усилия по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе со своими партнерами. В будущем данное стратегическое взаимодействие планируется только усиливать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Министерство иностранных дел России отреагировало на предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon.
Месяцем ранее Мария Захарова назвала развертывание Токио дальнобойных вооружений частью опасного курса на ремилитаризацию.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о неизбежности компенсирующих военно-технических мер со стороны Москвы.
Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».
«Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.
Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.
В представленных материалах зафиксированы гарантии бывшего американского госсекретаря Джеймса Бейкера советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Политик заверял, что после интеграции объединенной Германии Североатлантический альянс откажется от расширения в восточном направлении.
«Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток», – перевел фрагмент текста Алексей Пушков в Telegram.
Парламентарий назвал формулировки предельно ясными и констатировал факт обмана со стороны Соединенных Штатов. Он напомнил, что спустя всего три года в Вашингтоне начали активно разрабатывать планы по присоединению восточных стран к военному союзу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин потребовал исполнения обещаний о нерасширении НАТО на восток.
Глава МИД Сергей Лавров отметил признание Дональдом Трампом факта обмана российской стороны.
Агентство национальной безопасности США сняло гриф секретности с архивных документов об отношениях альянса и Москвы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости». Ранее глава правительства назвал британский парламент мировым лидером по числу представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским и запрещено) и подчеркнул собственную гордость за этот факт.
«Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом», – заявила дипломат.
Захарова добавила, что ожидала подобных результатов и от других ветвей британской власти, в том числе от внешнеполитического ведомства. Она также пожелала новой команде на Даунинг-стрит ставить перед собой не менее амбициозные задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента из-за беспрецедентного количества представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее политик объявил об уходе с поста лидера правящей Лейбористской партии. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично напомнила о стремительных отставках предыдущих британских премьеров.
Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.
«Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.
Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.
«Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.
Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.
В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.
В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.
Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.
По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.
Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.
Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.
Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.
Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Матвиенко поручила Совфеду контролировать обеспечение аграриев топливом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом, передает ТАСС.
«Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства», – заявила спикер на пленарном заседании.
Тему поднял сенатор Виктор Кресс, обративший внимание на критический рост цен. Парламентарий отметил, что для покупки литра горючего аграриям приходится продавать пять литров молока. Он предупредил, что без поддержки государства заготовка кормов и уборочная кампания могут полностью остановиться.
Глава Совфеда заверила, что страна выйдет из этих специально созданных трудностей, а рабочая группа вице-премьера Александра Новака ежедневно ищет оптимальные решения. Чтобы не допустить срыва страды, Матвиенко поручила первому вице-спикеру Андрею Яцкину и главе аграрного комитета Александру Двойных взять поставки дизеля на особый контроль.
«Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», – добавила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка и обратил внимание на очереди на заправках и нехватку отдельных марок бензина.
Вице-премьер Александр Новак на этом совещании сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного летнего спроса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проработке возможного импорта нефтепродуктов как дополнительного шага к стабилизации внутреннего топливного рынка.
Полиция Монако провела задержание иностранца на территории княжества в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, передает телеканал ТАСС со ссылкой на Monaco Info.
«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», – заявили в прокуратуре Монако.
Впоследствии задержанный был освобожден. Информации о предъявлении ему каких-либо официальных обвинений пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной взрыва детонацию заминированной посылки. Супруга украинского бизнесмена Анна избежала ранений из-за отсутствия на месте происшествия.
Князь Альбер II осудил первый в истории страны террористический акт.
«Да, там пролет обрушился», – сказал Зинченко ТАСС.
Чиновник уточнил, что повреждение переправы через реку Калка стало следствием атаки со стороны ВСУ.
В связи с разрушением пролета движение на участке закрыто. Власти пообещали оперативно организовать пути объезда для транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ДНР перекрыли движение по мосту на трассе «Новороссия» из-за налета беспилотников. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил о ранении двух мужчин на мариупольской трассе.
Водолазы обнаружили тело актера Александра Высоковского в реке Оке в Подмосковье
Трагическая находка была сделана в реке Оке, передает ТАСС. Информацию о происшествии официально подтвердили представители оперативных служб. «По предварительным данным, тело Высоковского нашли в Оке в Подмосковье», – сообщил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актер сериала «Бригада» Александр Высоковский пропал без вести на реке Оке. Ранее сообщалось, что в акватории Москвы-реки обнаружили тело неизвестного мужчины. Накануне спасатели нашли погибшим пропавшего туриста в реке Агул Красноярского края.
Представитель МИД Волосастов: Пресса Японии пишет о возможных ударах по России
«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток»», – сказал Волосастов.
Дипломат отметил, что трудно однозначно понять, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или о работе СМИ по заданному сверху шаблону. При этом, по его словам, игнорировать подобные комментарии невозможно, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подготовке Россией ответных мер на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Японии.
Захарова на брифинге заявила о прямой угрозе дальневосточным рубежам России из-за размещения американских ракетных комплексов Typhon в Японии.
МИД России сообщал, что оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава.