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Посольство подтвердило массовые проверки иностранцев в Египте
В Египте во время регулярных рейдов по борьбе с терроризмом полицейские задерживают россиян, однако большинство вскоре освобождают после установления личности, сообщили в посольстве России.
В посольстве России в Египте подтвердили факт регулярных рейдов местной полиции, направленных на проверку иностранных граждан, включая россиян, в рамках борьбы с терроризмом, передает Газета.ру.
В дипмиссии пояснили: «Обычно после досмотра и установления личности не вызвавших подозрений задержанных отпускают».
Консульские сотрудники постоянно следят за судьбой арестованных граждан России и оказывают содействие в их освобождении. В посольстве добавили, что понимают необходимость принимаемых Египтом мер безопасности и поддерживают с египетскими властями тесный контакт для соблюдения прав россиян.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал о массовых задержаниях граждан России, Узбекистана и Казахстана, публикуя видео арестов. По словам местных жителей, семьи неделями не могут найти родственников, которых силой забрали из домов и на улицах. Также студенты рассказывают, что полицейские караулят людей у учебных заведений и депортируют легально находящихся в стране, при этом личные вещи задержанным не возвращают.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, посольство России в Каире заявило, что внимательно отслеживает ситуацию с задержанными в Египте россиянами.