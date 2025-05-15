Посольство подтвердило массовые проверки иностранцев в Египте

Tекст: Евгения Караваева

В посольстве России в Египте подтвердили факт регулярных рейдов местной полиции, направленных на проверку иностранных граждан, включая россиян, в рамках борьбы с терроризмом, передает Газета.ру.

В дипмиссии пояснили: «Обычно после досмотра и установления личности не вызвавших подозрений задержанных отпускают».

Консульские сотрудники постоянно следят за судьбой арестованных граждан России и оказывают содействие в их освобождении. В посольстве добавили, что понимают необходимость принимаемых Египтом мер безопасности и поддерживают с египетскими властями тесный контакт для соблюдения прав россиян.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал о массовых задержаниях граждан России, Узбекистана и Казахстана, публикуя видео арестов. По словам местных жителей, семьи неделями не могут найти родственников, которых силой забрали из домов и на улицах. Также студенты рассказывают, что полицейские караулят людей у учебных заведений и депортируют легально находящихся в стране, при этом личные вещи задержанным не возвращают.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, посольство России в Каире заявило, что внимательно отслеживает ситуацию с задержанными в Египте россиянами.