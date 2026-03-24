В России решили создать единый реестр авиадебоширов

Tекст: Денис Тельманов

Вопрос о создании федерального списка деструктивных авиапассажиров рассматривается в России, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ в ММПЦ «Россия сегодня».

Калинкин заявил: «Сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы такой федеральный список создать... Этого федерального списка нет среди авиакомпаний, (он нужен – ред.) для того, чтобы так называемые деструктивные пассажиры туда попадали на определенный период».

Он подчеркнул, что Главное управление на транспорте МВД РФ выступает одним из инициаторов создания подобного списка. Росавиация в начале прошлого года рассматривала возможность создания единого реестра авиадебоширов и увеличения срока их нахождения в черном списке.

В настоящее время авиакомпании ведут собственные черные списки дебоширов, данные в которых сохраняются год, а нарушителям могут отказать в продаже билета и посадке на борт на этот срок.

Ранее крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» предлагал разрешить обмен черными списками между авиакомпаниями и увеличить период пребывания пассажира в таком списке до трех лет.

