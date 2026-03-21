  • Новость часаИран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    Мнения
    Владимир Рубцов

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    13 комментариев
    21 марта 2026, 18:10 • Справки

    Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    Какие овощи сеять на рассаду в марте

    Во второй половине марта продолжается посев культур со средним сроком вегетации. Они успевают сформировать полноценную рассаду и без проблем переносят высадку в грунт.

    Томаты остаются главным мартовским посевом. В это время лучше выбирать среднеспелые и ранние сорта. При посеве после середины месяца рассада получается более компактной и не вытягивается, а всходы появляются уже через несколько дней.

    Огурцы высевают ближе к концу марта. Это быстрорастущая культура, поэтому затягивать с посевом не стоит. Уже через три-четыре недели растения готовы к пересадке, но требуют стабильного тепла и хорошего освещения.

    Перец и баклажаны в конце марта сеют только при необходимости. В этом случае важно выбирать ранние сорта и обеспечить дополнительную подсветку, иначе рассада будет слабой.

    Капуста всех видов отлично подходит для мартовского посева. Белокочанная, цветная, брокколи и брюссельская капуста хорошо развиваются при умеренной температуре и не требуют избыточного тепла.

    Корневой сельдерей остается актуальным для посева даже во второй половине месяца. Он отличается длительным периодом прорастания, поэтому требует терпения и стабильной влажности.

    Бобовые культуры, такие как горох и фасоль, также можно сеять ближе к концу марта, но важно учитывать, что они плохо переносят пересадку, поэтому лучше сразу использовать отдельные емкости.

    Какие цветы посеять на рассаду в марте

    Март считается основным месяцем для посева цветочной рассады. Посев в это время позволяет получить раннее и продолжительное цветение.

    Среди однолетников особенно востребованы бархатцы, георгины, львиный зев и агератум. Эти культуры быстро развиваются и подходят даже для начинающих.

    Из многолетников на рассаду сеют эхинацею, колокольчики и вербену. Такой способ позволяет добиться цветения уже в первый сезон.

    Для тех, кто только начинает заниматься рассадой, подойдут неприхотливые культуры вроде гвоздики, ибериса и брахикомы. Они легко переносят перепады условий и дают стабильный результат.

    Благоприятные дни для посева в конце марта 2026 года

    Для садоводов, ориентирующихся на лунный календарь, во второй половине марта подходят следующие даты:

    • 21, 22 марта;

    • 26, 27 марта;

    • 30, 31 марта.

    Когда уже поздно сеять рассаду в марте

    Этот вопрос волнует многих, особенно если март подходит к концу, а рассада еще не начата. Давайте разберемся, что еще успевает, а что уже стоит отложить или заменить другими способами.

    Какие культуры еще «успевают» даже в конце месяца. Ранние и среднеранние сорта томатов при посеве 25-31 марта дадут полноценную рассаду к середине мая. Огурцы и кабачки растут быстро – им достаточно трех недель, чтобы быть готовыми к пересадке. Цветы (бархатцы, циннии, астры) тоже прекрасно стартуют в последних числах марта.

    Что уже рискованно. Перец и баклажаны имеют длительный вегетационный период. Если посеять их в последней декаде марта, урожай может сместиться на конец лета. Но если выбрать исключительно ранние сорта и организовать качественную досветку, шансы есть.

    Альтернатива. Если вы понимаете, что опоздали с посевом перцев или высокорослых томатов, не отчаивайтесь. Можно приобрести готовую рассаду у проверенных производителей. Для холодостойких культур (редис, морковь, горох, зелень) прямой посев в грунт под пленочное укрытие в апреле часто дает результат, не уступающий рассадному.

    Что сеять на рассаду в конце марта

    Если вы читаете этот текст сейчас, у вас еще есть время для целого ряда культур. Вот что можно смело сеять в последние дни марта.

    Огурцы на рассаду. Для теплиц и пленочных укрытий это идеальный срок. Рассада огурцов готова к пересадке через 20-25 дней, поэтому к середине апреля у вас будут крепкие растения.

    Кабачки и тыквы. Эти культуры не любят долго сидеть в рассадных емкостях, поэтому конец марта – оптимальное время. Пересадка в грунт через 20-30 дней как раз совпадет с установлением стабильного тепла.

    Поздние томаты. Если вы хотите продлить сезон сбора урожая до осени, сейчас самое время посеять позднеспелые сорта. Они наверстают свое к моменту высадки.

    Цветы. Бархатцы, астры, циннии, душистый горошек – все эти культуры отлично чувствуют себя при посеве в конце марта. К моменту высадки в грунт (середина-конец мая) они будут достаточно крупными, чтобы зацвести в начале лета.

    Ошибки при посеве рассады в марте

    Даже опытные садоводы иногда допускают промахи, из-за которых рассада развивается слабо или вовсе погибает. Вот самые распространенные.

    Слишком ранний или густой посев. Если посеять семена слишком рано (в начале марта, когда еще мало света), рассада вытягивается и слабеет. Густой посев приводит к нехватке питания и загущению, а пикировать такие растения сложнее.

    Перелив и «черная ножка». Самая частая причина гибели рассады – переувлажнение. Особенно опасна холодная вода и отсутствие дренажа. Грибковое поражение «черной ножкой» развивается стремительно и почти не лечится.

    Недостаток света. В марте естественного освещения все еще мало. Если не использовать фитолампы, рассада будет бледной, вытянутой и ослабленной. Ей нужно 12-14 часов света в сутки.

    Неподходящий грунт. Тяжелая, слишком питательная или, наоборот, бедная почва мешает развитию корней. Также нельзя использовать землю с грядки без обеззараживания – в ней могут быть возбудители болезней.

    Неправильная температура. Для разных культур нужны разные условия. Общее правило: после появления всходов температуру снижают на 3-5 °C, иначе рассада вытягивается. Перец и баклажаны любят тепло (22-25 °C), капусте комфортнее при 15-18 °C.

    Когда пикировать рассаду, посеянную в марте

    Пикировка – пересадка сеянцев в более просторные емкости – важный этап, который нельзя пропускать.

    На какой стадии пикируют. Оптимальный момент – появление 1-2 настоящих листьев. Обычно это происходит через 10-20 дней после всходов в зависимости от культуры. Затягивать нельзя: переплетенные корни сложно разделить без повреждений.

    Какие культуры не любят пикировку. Огурцы, кабачки, тыквы и другие тыквенные крайне болезненно реагируют на повреждение корней. Их лучше сразу сеять в отдельные стаканчики или торфяные таблетки. То же касается бобовых.

    Как не загубить рассаду. При пикировке важно прищипнуть центральный корень на треть – это стимулирует развитие боковых корешков. Пересаживают сеянцы в увлажненный грунт, заглубляя до семядольных листьев. После пересадки на 2-3 дня растения притеняют от прямого света.

    Когда высаживать рассаду в грунт после мартовского посева

    Знание сроков высадки помогает правильно рассчитать время посева и не передержать рассаду на подоконнике.

    Томаты. В теплицу можно высаживать в начале-середине мая, в открытый грунт – после 20-25 мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Возраст рассады к этому моменту должен составлять 50-60 дней.

    Перец и баклажаны. Самые теплолюбивые культуры. В открытый грунт их высаживают в конце мая – начале июня, в теплицу – на 1-2 недели раньше. Оптимальный возраст рассады – 60-70 дней.

    Огурцы. Рассада готова к пересадке через 20-30 дней после посева. В теплицу ее выносят в середине мая, в открытый грунт – в конце мая – начале июня, обязательно под укрытие на первое время.

    Цветы. Большинство однолетников высаживают после угрозы заморозков – в конце мая. Многолетники можно пересаживать раньше, они более холодостойки.

    Как ускорить рост рассады в марте

    Если вы посеяли позже оптимальных сроков или хотите догнать «соседей по подоконнику», есть несколько рабочих приемов.

    Досветка. Самый мощный фактор. Фитолампы включают на 12-14 часов в сутки, размещая на расстоянии 10-15 см от растений. Без достаточного света никакие стимуляторы не помогут.

    Температура. Оптимальный режим ускоряет метаболизм. Для большинства культур днем достаточно 20-22 °C, ночью – 16-18 °C. Перец и баклажаны любят на 2-3 °C теплее.

    Стимуляторы. Препараты на основе гуминовых кислот (гумат калия, гумат натрия) и природные стимуляторы (эпин, циркон) ускоряют прорастание и рост. Используют их строго по инструкции, не превышая концентрацию.

    Правильный полив. Вода комнатной температуры, отстоянная. Полив под корень, без попадания на листья. Пересыхание кома земли тоже тормозит рост, поэтому важно поддерживать равномерную влажность.

    Нужно ли ориентироваться на лунный календарь

    Вопрос, который волнует многих садоводов. Лунный календарь основан на многовековых наблюдениях: считается, что в определенные фазы Луны соки растений движутся активнее или, наоборот, замедляются.

    Но вот что важно понимать: агротехника важнее лунных фаз. Если вы выберете «идеальный» день по календарю, но посеете в холодную землю, перельете или лишите рассаду света, урожая не будет. И наоборот: посев в «нейтральный» день при соблюдении всех условий даст отличный результат.

    Для тех, кто все же хочет свериться, выше приведены благоприятные даты второй половины марта. Но главное правило остается прежним: следите за сроками, качеством семян и условиями содержания рассады.

    Что обязательно посеять до конца марта – главное

    Если вы дочитали до этого места и готовы действовать, вот краткий список того, что точно стоит посеять в ближайшие дни.

    • Томаты – ранние и среднеспелые сорта успевают отлично.

    • Огурцы – для теплицы и пленочных укрытий.

    • Капуста – белокочанная, цветная, брокколи.

    • Зелень – базилик, сельдерей, лук-порей.

    • Цветы – бархатцы, астры, циннии, львиный зев, эхинацея.

    Вторая половина марта остается полноценным рабочим периодом для посева рассады. Главное – соблюдать сроки, обеспечить растениям достаточное освещение и не допускать типичных ошибок ухода. Удачного сезона!

    Главное
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца
    Лыжник Голубков рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой

    Иран нанес удар двумя баллистическими ракетами в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В Тегеране назвали это «значительным шагом» в противостоянии с США. Расстояние до базы составляет около 3800 километров. В экспертной среде считают, что это не только сигнал американцам, но и прецедент, который меняет конфигурацию угроз для всей Европы, а также Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации