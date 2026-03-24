Фицо предостерег от сомнений в победе Орбана на выборах

Фицо предостерег от международных сомнений в победе Орбана на выборах
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу главы правительства Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости». На пресс-конференции по итогам заседания правительства Фицо заявил: «Если Виктор Орбан выиграет выборы, думаю, что будет попытка на международном уровне поставить под сомнение эти выборы. Так я думаю. Хочу предостеречь от таких попыток».
Он подчеркнул, что при существующем уровне контроля и наблюдения невозможно сфальсифицировать итоги голосования. Фицо выразил уверенность в прозрачности избирательного процесса и призвал международных партнеров воздержаться от давления и подозрений после выборов в Венгрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза невольно подыгрывают ему на национальных выборах.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы партии Орбана Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе». Также Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.