Сийярто сообщил о планах ЕС объявить о полном запрете на российскую нефть

Tекст: Денис Тельманов

Решение о полном запрете на поставки российской нефти Евросоюз намерен обнародовать 15 апреля, сообщает ТАСС.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на конференции Венгерской торгово-промышленной палаты в Будапеште.

Он подчеркнул, что дата обнародования плана выбрана сразу после парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля.

Сийярто отметил, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном рассчитывает на победу на предстоящих выборах и намерено продолжить борьбу против решения Брюсселя.

«Если Венгрии запретят покупать дешевую нефть, то энергоснабжение страны станет дороже. Поэтому мы готовы бороться. И если мы победим 12 апреля, то с 15 апреля мы будем вести борьбу против Евросоюза, чтобы Венгрии не запретили покупать дешевую российскую нефть», – заявил он.

По словам министра, для Венгрии российская нефть остается ключевым источником энергоносителей, и любые ограничения приведут к удорожанию энергоснабжения для населения и промышленности страны. Он подчеркнул, что Будапешт намерен отстаивать свои интересы на европейском уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться курса на отказ от энергоресурсов из России несмотря на рост цен.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил неэффективность санкционной политики Евросоюза.

Суд высшей инстанции Евросоюза начал рассматривать иск Венгрии о признании регламента по поэтапному отказу от российского газа и нефти нарушающим энергетический суверенитет стран ЕС.