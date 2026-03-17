    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    17 марта 2026, 13:02 • Новости дня

    Суд ЕС начал рассматривать иск Венгрии против отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд Евросоюза высшей инстанции начал рассмотрение иска Венгрии, которая требует отменить регламент о постепенном отказе от поставок российского газа и нефти, ссылаясь на нарушение энергетического суверенитета стран ЕС.

    Суд Евросоюза высшей инстанции принял к рассмотрению иск правительства Венгрии против Совета ЕС и Европарламента об отказе от российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В официальном журнале ЕС опубликовано уведомление о начале судебных процедур по этому делу. Это подтверждает официальную регистрацию и запуск процесса спустя несколько недель после подачи иска.

    Венгрия требует аннулировать регламент ЕС 2026(261), который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа с 26 января 2026 года и подготовку к прекращению импорта российской нефти. В иске подчеркивается: «Основной целью данного регламента является не регулирование торговли природным газом, а требование прекращения торговых отношений с третьим государством в сфере природного газа».

    Будапешт считает, что Евросоюз использовал неверную юридическую основу для введения запрета, а также нарушил право стран самостоятельно выбирать источники энергии. Венгрия заявляет, что меры ЕС несоразмерны по последствиям для государств, зависящих от российского газа, и являются дискриминационными.

    В случае удовлетворения хотя бы одной из претензий Венгрии вся правовая основа решения ЕС по отказу от российского топлива окажется под вопросом, что может привести к пересмотру или полной отмене регламента. Если решение ЕС будет признано частью торговой политики, это потребует переквалификации мер в санкционные, усложнит процесс и сделает их временными. Разбирательство по делу, по оценкам, может занять до двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии с предложением отказаться от санкций против российской энергетики.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться отказа от энергоресурсов из России, несмотря на высокие цены на энергию.

    Венгрия планирует обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России, чтобы сохранить государственную программу поддержки низких коммунальных платежей.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр.

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    17 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Котировки российской марки Urals на западном побережье Индии взлетели до рекордных значений впервые с начала 2022 года.

    Цена отечественного сырья достигла значительной отметки в 98,93 доллара за баррель, показали статистические данные ценового агентства Argus Media, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Зафиксированный уровень стал наивысшим показателем на данном экспортном направлении с начала 2022 года.

    Параллельно наблюдается изменение ценообразования относительно мировых бенчмарков. Скидка на партию Urals в индийских портах к эталону Brent снизилась до 4,8 доллара. Данный разрыв в стоимости оказался минимальным за последние четыре месяца.

    Ранее два танкера с российским сырьем сменили пункт назначения с Восточной Азии на индийские порты. Компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum закупили около десяти партий нефти сорта Urals.

    16 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков заявил об увеличении доходов бюджета России из-за роста цен на нефть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяет нефтяным компаниям России получать дополнительные средства, что обеспечивает рост бюджетных поступлений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Рост цен на нефть и временное смягчение американских санкций позволяют российским энергетическим компаниям получать дополнительные доходы, что позитивно сказывается на бюджетных поступлениях, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что существующие правила и пороги отсечения для нефтяных доходов продолжают действовать.

    «Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть выросли в начале недели в пределах 1-1,5%.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из России, несмотря на рост цен на энергию.

    Индия на фоне смягчения американских санкций увеличила закупки российской нефти и подчеркивает независимость своей энергетической политики.

    16 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Словацкая национальная партия выступила против кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, призвала главу МИД Словакии Юрая Бланара выступить на заседании министров иностранных дел Европейского союза против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

    В официальном заявлении партия отметила, что Словакия не должна поддерживать предоставление кредита Киеву в условиях прекращения прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», которую осуществил Киев, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Украина не должна получить никакого кредита от Европейского союза на фоне подобных действий.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

    Посол России в Словакии Сергей Андреев считает, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

    16 марта 2026, 14:12 • Новости дня
    Киев отказался от встречи по запуску нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    По его словам, Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения ситуации, однако украинская сторона в последний момент отказалась от участия, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

    Посол России в Словакии Сергей Андреев считает, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести работы по восстановлению «Дружбы» максимально быстро. ЕК сообщала о возможном финансировании ремонта трубопровода «Дружба».

    16 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Сийярто заявил о провале санкционной политики ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Санкционная политика Евросоюза оказалась неэффективной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вся санкционная политика ЕС – это провал. Стоило бы о ней забыть», – заявил Сийярто журналистам в Брюсселе накануне заседания Совета глав МИД стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит кредит Киеву на 90 млрд евро и новые санкции, пока не восстановится транзит нефти.

    Агентство Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    16 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться из-за энергетического кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Бюрократам Европейского союза придется адаптироваться или сдаться на фоне энергетического кризиса в Европе, вызванного отказом от российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Бюрократы Европейского союза должны будут либо приспособиться, либо сдаться под давлением энергетического кризиса, вызванного отказом от российских энергоносителей, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Непрерывная глупость европейских бюрократов неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими: деиндустриализация, массовая безработица, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляция, банкротства и общественное негодование. Приспосабливайтесь или сдавайтесь».

    В новой публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев отметил, что крупнейший энергетический кризис в истории приведет к значительным потерям рабочих мест в Британии и ЕС. По его словам, решения в энергетике, принятые по идеологическим причинам, уже привели к серьезным негативным последствиям, а чиновники попытаются скрыть собственные ошибки, однако последствия останутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться курса на отказ от энергоресурсов из России даже при сохранении высоких цен на энергию.

    Эксперты предупредили, что отказ от российского газа может привести Европу к энергетической катастрофе.

    16 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии признала угрозу экономике ЕС из-за войны в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые признала, что война в Иране негативно влияет на экономику Евросоюза.

    Фон дер Ляйен впервые заявила, что военный конфликт в Иране оказывает негативное влияние на экономику Евросоюза, передает ТАСС.

    В интервью Reuters фон дер Ляйен отметила: «Продолжительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС».

    По словам главы ЕК, власти ЕС рассматривают возможность введения специальных мер для стабилизации ситуации на энергетическом рынке. В частности, речь идет о краткосрочных адресных мерах, которые должны способствовать снижению цен на энергоресурсы, включая электричество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи призвал европейские страны не становиться участниками агрессии США и Израиля.

    Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн предупредил о серьезной нехватке топлива в Европе из-за сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.

    Страны из числа крупнейших экономик мира впервые в истории договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен на фоне войны в Иране.

    16 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала санкции ЕС против журналистов «синдромом хронического двуличия»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение санкций Евросоюза против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как проявление «синдрома хронического двуличия».

    Представитель МИД отметила в своем Telegram-канале, что страны ЕС на протяжении многих лет игнорируют убийства российских журналистов со стороны киевских властей, однако теперь объявили российских коллег «главным источником угроз для мирового информационного общества».

    Захарова подчеркнула, что «синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны».

    «Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма», – подчеркнула Захарова.

    Напомним, в понедельник ЕС расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    17 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Рынки нефти реагируют стремительным ростом котировок на угрозу затяжной блокировки Ормузского пролива, через который идет основная часть экспорта сырья из Персидского залива.

    Стоимость майских фьючерсов на марку Brent достигла 104,72 доллара за баррель, прибавив 4,5%, передает РИА «Новости».

    Сорт WTI подорожал сразу на 5,43%, цена поднялась до 97,48 доллара.

    Ранее СМИ сообщили, что союзники Вашингтона пока не готовы вступать в коалицию для восстановления судоходства. Президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию направить корабли для обеспечения безопасности.

    «Наибольший риск на рынке заключается в том, что Ормузский пролив останется закрытым на более длительный срок, и рынок будет ощущать ограниченные возможности США и их союзников изменить ситуацию», – считает аналитик Крис Уэстон.

    Рост цен вызван фактической блокировкой пролива, через который идут поставки из стран Персидского залива. Ситуация обострилась после обмена ударами между Ираном, США и Израилем в конце февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь с безопасностью в Ормузском проливе.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение военного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

    17 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico сообщило о планах ЕС ввести потолок цен на газ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения правил господдержки и введения потолка цен на газ для борьбы с ростом расходов на энергию, пишет Politico.

    Еврокомиссия изучает варианты снижения расходов на энергию, включая ослабление правил предоставления государственной помощи и введение потолка цен на газ, передает Politico.

    Соответствующие предложения изложены в письме главы Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленном странам ЕС на фоне энергетического кризиса, связанного с войной на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива.

    В письме говорится о возможном смягчении правил, чтобы позволить национальным правительствам перераспределять сверхприбыли газовых электростанций и поддерживать потребителей и бизнес. Рассматривается и вариант введения максимальной цены на газ. Отмечается, что подобные меры уже применялись после начала спецоперации на Украине и будут использоваться только после индивидуальной оценки.

    В документе подчеркивается необходимость избегать искажений внутреннего рынка, сохранять стимулы для долгосрочных инвестиций в чистую энергетику и не допускать чрезмерного увеличения спроса на газ. Также Еврокомиссия намерена усилить механизм компенсации до 80% стоимости углеродных квот в рамках системы торговли выбросами.

    Фон дер Ляйен отметила, что меры должны быть целевыми и временными. В письме содержится критика попыток стран отменить ключевые климатические законы, которые, по их мнению, приводят к росту цен. Помимо этого, планируется упростить правила для компаний, приобретающих электричество по прямым договорам, и предложить новый закон, стимулирующий эффективное использование электросетей.

    Также предлагаются изменения в системе торговли выбросами, включая использование доходов от продажи квот для поддержки декарбонизации в бедных странах и реформу регулирования рынка для борьбы с волатильностью цен. Комиссия намерена сформировать реалистичную траекторию декарбонизации на период после 2030 года, что позволит отложить спорное сокращение бесплатных квот для промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев пошутил о том, что Евросоюз вынужден просить поставки нефти и газа у России. Дмитриев задал вопрос Фридриху Мерцу о том, где Германия собирается брать энергоносители вместо российских. Россия может получить выгоду от отказа поставлять газ в Европу.

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив

    США обещают разблокировать Ормузский пролив, начав эскортировать и защищать проходящие через акваторию танкеры. На первый взгляд, у американского флота не должно возникнуть с этим проблем – в составе ВМС США имеются корабли с очень мощными системами ПВО. Однако Иран способен преподнести американцам сюрприз. О чем идет речь? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

