  • Новость часаАрмения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Президент Колумбии: Семь тысяч колумбийцев бессмысленно умирают на Украине
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    22 комментария
    5 мая 2026, 10:20 • Новости дня

    Европейские страны пополнили запасы газа на 6 млрд кубометров к следующей зиме

    Страны Евросоюза закачали в подземные хранилища более 6 млрд кубометров газа

    Tекст: Мария Иванова

    С начала апреля европейские подземные резервуары пополнились более чем на 6 млрд кубометров газа, достигнув уровня заполненности почти в 34%.

    В апреле стартовал сезон пополнения энергетических резервов, передает ТАСС.

    По данным Gas Infrastructure Europe, чистая разница между закачкой и отбором уже превысила6 млрд кубических метров. Сейчас европейские мощности заполнены на 33,79%, что эквивалентно 37 млрд кубометров топлива.

    Еврокомиссия требует обеспечивать заполнение профильных объектов на 90% в период с первого октября по первое декабря ежегодно. Для выполнения установленной нормы к началу осенне-зимнего периода необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году регион смог достичь показателя лишь в 55 млрд кубометров.

    Текущим летом ожидаются более высокие цены на энергоносители из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Представители российской энергетической отрасли оценили ситуацию скептически.

    «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – спрогнозировал Газпром.

    Минувший отопительный сезон в Европе завершился в начале апреля и продлился 173 дня, став вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Чистый отбор за этот период превысил 61 млрд кубометров. Это на 6,5 млрд кубометров больше объемов, закачанных прошлым летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая объем заполнения подземных резервуаров Евросоюза сократился до критической отметки в 33%.

    Средняя стоимость газа в Европе по итогам апреля выросла на треть.

    Прошедший сезон отбора топлива из хранилищ продлился 173 дня.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    Комментарии (5)
    4 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии

    Экономист Юшков: Киев хочет покупать у Норвегии российский газ под видом норвежского

    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом. Цены на СПГ на мировом рынке, особенно в Европе, остаются высокими. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях, Украине насчитают такую цену, будто топливо транспортировали из Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок Украине газа из Норвегии.

    «Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.

    «Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

    Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.

    «При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.

    По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Еврокомиссия заявила о планах блокировать обход возрастных ограничений через VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Премьер Польши Туск назвал вывод войск США из ФРГ разрушением альянса

    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    @ Ansa/Us Chigi'S Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    Комментарии (7)
    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    Мерц назвал пошлины Трампа ударом по всей Европе

    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Каллас: Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Каллас: Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Неожиданные планы Вашингтона по сокращению американского военного присутствия на немецкой территории застали европейских дипломатов врасплох, заставив задуматься об укреплении собственной безопасности.

    Европейский союз не ожидал шага американских властей по передислокации пяти тысяч военнослужащих, передает ТАСС. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    «Это решение США стало для нас полным сюрпризом», – подчеркнула политик.

    По словам руководителя европейской дипломатии, сложившаяся ситуация лишь усиливает необходимость развития самостоятельной оборонной составляющей Европы в рамках Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных и штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Комментарии (4)
    3 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Зеленский рассказал о запросе у Норвегии поставок газа на Украину к зиме

    Зеленский напомнил премьеру Норвегии о поставках газа Украине к зиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале, о чем просил премьер-министра Норвегии Йонаса Гарома Стёре, отметив, среди прочего запрос поставок газа Украине к следующей зиме.

    Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре в Ереване и передал ему благодарность «за всю поддержку для нашей страны», в частности, за почти 1 млрд долларов военной поддержки.

    «Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Сообщил о потребностях страны, в частности в отношении природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности. В марте на Украине полностью закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о договоренностях по передаче Киеву списанной техники с европейских станций.

    Инфраструктура «Нафтогаза» 2 мая получила повреждения в трех регионах Украины.

    Комментарии (3)
    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Журналист Боуз: ЕС игнорирует правду ради продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Украинский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии, заявил начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

    Украинский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда. По словам Арольда, этой ночью произошла масштабная атака украинских дронов, и «существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии – один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его».

    Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ранним утром жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили предупреждение об угрозе дронов, однако позднее это предупреждение было отменено.

    По данным ERR, обломки беспилотников на территории Эстонии обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия отвергла обвинения в том, что украинские дроны пролетают через территорию Евросоюза для атак по России.

    На побережье Эстонии обнаружили обломки украинского дрона.

    Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил странам Прибалтики о праве России на самооборону на фоне атак дронов.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Песков заявил о жесткой конфронтации России с Европой
    Песков заявил о жесткой конфронтации России с Европой
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию как триггер. Это приводит к жесткой конфронтации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Песков заявил, что Евросоюз мобилизуется путем использования показной русофобии как триггера, передают «Вести». Песков подчеркнул: «Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство».

    По его словам, европейские страны совершают действия конфронтационного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава армии Бельгии заявил о несуществующем признании Россией «Нарвской народной республики».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия неотъемлемо принадлежит к Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц», критикуя их политику в сфере энергобезопасности.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Противник НАТО и Евросоюза стал кандидатом в президенты Эстонии

    Эстонская оппозиционная партия выдвинула евроскептика Хельме на пост президента

    Tекст: Мария Иванова

    Консервативная народная партия предложила на высший государственный пост политика Марта Хельме, открыто заявляющего о фактическом распаде Североатлантического альянса и деградации европейских институтов власти.

    Кандидатуру вице-председателя политической силы Марта Хельме предстоит окончательно утвердить на съезде шестого июня, передает РИА «Новости».

    На данный момент он является единственным официально объявленным претендентом на должность руководителя республики.

    Политик известен своим критическим отношением к современным международным объединениям. «Если мы говорим о том, что мир уже не тот, какой он был несколько лет назад, то НАТО практически уже не существует», – заявил кандидат в интервью эстонским журналистам.

    Он также спрогнозировал создание нового военного блока с участием Северных стран, Прибалтики и Польши. Кроме того, Хельме выразил уверенность в скором развале Евросоюза из-за неспособности Брюсселя вести продуктивный диалог с крупнейшими мировыми державами.

    Президентские выборы пройдут в сентябре 2026 года. Сначала главу государства попытается назначить парламент, а в случае неудачи решение примет специальная коллегия из 208 выборщиков. Стоит отметить, что в 2016 году Хельме уже участвовал в аналогичной гонке, получив 16 голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Март Хельме допустил роспуск Североатлантического альянса по инициативе США. Ранее политик призвал эстонские власти вдвое сократить военную помощь Киеву.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами

    Пашинян призвал Евросоюз помочь в борьбе с гибридными угрозами

    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским союзом для борьбы с дезинформацией и другими гибридными угрозами, затронувшими страну.

    Пашинян выступил на первом саммите Армения – ЕС в Ереване, где отметил важность сотрудничества с Европейским союзом для продолжения реформ. Он подчеркнул, что Ереван реализовал все реформы, которые были возможны только за счет политической воли, но для дальнейшего продвижения необходим серьезный институциональный и экспертный вклад со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Пашинян особо поблагодарил ЕС за поддержку в вопросах независимости судебной власти и противодействия гибридным вызовам. Он заявил, что, возможно, Европейский союз окажет поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

    Премьер-министр отметил, что армянские власти ожидают большей доступности европейских инструментов противодействия гибридным угрозам для их применения в Армении.

    Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах повышения устойчивости республики к кибератакам и дезинформации.

    До этого Ереван начал официальные консультации с Брюсселем по вопросам безопасности и обороны.

    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 21:16 • Новости дня
    Bild сообщил о нехватке личного состава и ПВО у бригады Бундесвера в Литве

    Bild: Бундесвер в Литве столкнулся с нехваткой личного состава и ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Бундесвера, размещённая в Литве, сталкивается с нехваткой персонала и уязвимостью из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger, что вынуждает использовать дробовики против дронов, сообщает газета Bild.

    Газета Bild сообщает, что командование Бундесвера пытается направить в 45-ю танковую бригаду в Литве все возможные ресурсы, однако военные сталкиваются с уязвимостью для беспилотников и медленным наращиванием численности личного состава, передает ТАСС. По информации издания, перебрасывается все, что не прибито гвоздями, но задержка с поставками систем ПВО Skyranger делает подразделение уязвимым для атак дронов.

    Командующий бригадой генерал Кристоф Хубер заявил: «Я рассчитываю на то, что наша промышленность, возможно, поставит технику быстрее, чем кажется на первый взгляд».

    До этого момента бригада вынуждена использовать «секретные промежуточные технологии», а для борьбы с дронами применяют даже обычные дробовики.

    Bild отмечает, что обещание развернуть боеспособную бригаду к концу 2027 года должно быть выполнено, несмотря на возможные задержки. Особенные трудности возникают у военнослужащих низшего звена, которым предстоит переезд с семьями в менее комфортные и более опасные условия. В связи с этим политики обсуждают введение обязательной передислокации для военных.

    Германия начала форсировать переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву. Берлин планирует развернуть к 2027 году боеготовое бронетанковое подразделение у границ Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году.

    Немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    Комментарии (0)
    Главное
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов
    Криптоскандал в Польше обострил кризис между президентом и премьером
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    В Литве назвали причину постоянных ж/д аварий
    Канадская Альберта собрала подписи для референдума о независимости
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцренты оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестану обновили модель управления

    Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана и принял отставку Сергея Меликова по собственному желанию. Экс-руководитель республики попросил не направлять его на новое место работы, пока он не поможет врио вникнуть в дела региона. Какие задачи стоят перед Щукиным? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации