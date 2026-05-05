Росаккредитация обучила нейросеть проверять карточки товаров на маркетплейсах

Tекст: Вера Басилая

Как отметил глава службы Дмитрий Вольвач на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, основной задачей сейчас является создание интерактивного помощника, который на основе тысяч документов технического регулирования сможет стать надежным инструментом для профессионалов и обычных пользователей, передает ТАСС.

По словам Вольвача, после достижения высокого уровня качества ответов новый цифровой помощник серьезно упростит работу сотрудников службы и экспертов при проведении мониторингов и экспертиз. Он также подчеркнул, что обучение нейронной сети ведется с использованием знаний Росаккредитации и ресурсов одной из крупнейших цифровых платформ.

«Мы сейчас, используя те знания и наработки, которые у нас есть, а также ресурсы и знания одной из крупнейших наших цифровых платформ, обучаем нейронную сеть, для того чтобы она безошибочно или с минимальным количеством ошибок определяла соответствие товара, который заявлен в карточке (там есть характеристики, описание, фотография, коды), тому документу соответствия, который к нему прикреплен», – пояснил глава Росаккредитации.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил работу Росаккредитации по обеспечению безопасности продукции, поступающей на российский рынок. По его словам, деятельность службы напрямую влияет на здоровье и благополучие граждан, поскольку охватывает широкий спектр товаров – от игрушек и одежды до электроники и стройматериалов.

Мишустин подчеркнул важность строгого контроля лабораторных испытаний, исследований и соответствия продукции требованиям регламентов. Он отметил, что современные цифровые инструменты и искусственный интеллект позволяют оптимизировать процессы, повысить комфорт для отечественных и иностранных компаний и укрепить взаимодействие с бизнесом. Премьер также призвал расширять практику запуска цифровых сервисов, чтобы граждане и предприниматели могли решать свои вопросы быстро и удобно.



