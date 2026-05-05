Алиханов оценил сроки создания гражданского самолета с нуля
Глава Минпромторга заявил о необходимости более 20 лет для создания самолета
Проектирование современного самолета без опоры на мировые наработки, включая создание с чистого листа двигателей и планера, займет свыше 20 лет, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
По словам министра, отсутствие базовых наработок делает задачу крайне сложной и длительной.
«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», – подчеркнул руководитель ведомства. Он добавил, что даже при наличии ресурсов подобные масштабные проекты не гарантируют успешного результата.
В качестве примера Алиханов привел попытку японской корпорации Mitsubishi разработать собственный оригинальный самолет. Эта амбициозная программа обернулась многомиллиардными убытками для компании, а первый опытный образец лайнера так и не смог подняться в воздух.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал создание отечественного широкофюзеляжного самолета после 2030 года.
Президент России Владимир Путин в прошлом году призвал ускорить темпы строительства российских пассажирских лайнеров.
Передачу первых импортозамещенных бортов МС-21 и «Суперджет» в коммерческую эксплуатацию авиакомпаниям запланировали на конец 2026 года.