Путин: Нужно ускорить работу над строительством российских самолетов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Решается это не так быстро, как бы хотелось. Но вот и «Байкал», и другие есть самолеты небольшие, которые должны прийти на смену Ан-2. Вот все-таки эта работа идет», – цитирует Путина РИА «Новости».

Также глава государства отметил, что после ВЭФ посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.

Ранее в пятницу Ростех сообщил, что в Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий.

Напомним, на заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 серийных лайнеров МС-21, девять находятся на разных стадиях производства.