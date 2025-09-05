Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Нужно ускорить работу над строительством российских самолетов
Организация создания российских самолетов проводится, но ее необходимо ускорять, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Решается это не так быстро, как бы хотелось. Но вот и «Байкал», и другие есть самолеты небольшие, которые должны прийти на смену Ан-2. Вот все-таки эта работа идет», – цитирует Путина РИА «Новости».
Также глава государства отметил, что после ВЭФ посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.
Ранее в пятницу Ростех сообщил, что в Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий.
Напомним, на заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 серийных лайнеров МС-21, девять находятся на разных стадиях производства.