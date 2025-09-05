  • Новость часаИмпортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Европейские генералы подготовили план размещения войск на Украине
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    5 сентября 2025, 10:12 • Новости дня

    Путин: Нужно ускорить работу над строительством российских самолетов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организация создания российских самолетов проводится, но ее необходимо ускорять, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Решается это не так быстро, как бы хотелось. Но вот и «Байкал», и другие есть самолеты небольшие, которые должны прийти на смену Ан-2. Вот все-таки эта работа идет», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также глава государства отметил, что после ВЭФ посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.

    Ранее в пятницу Ростех сообщил, что в Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий.

    Напомним, на заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 серийных лайнеров МС-21, девять находятся на разных стадиях производства.

    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (12)
    5 сентября 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским ведомствам необходимо изучить возможность строительства новых крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

    «Гидроэнергетический потенциал региона – масштабный, большой – используется пока явно недостаточно. Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что эту работу нужно сделать в том числе для сохранения и создания компетенций школы гидроэнергетики.

    «Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии», – подчеркнул президент.

    По его словам, ГЭС смогут не только обеспечить регион электричеством, но и дадут комплексные эффекты для экономики и социальной сферы, в том числе в водоснабжении и противодействии паводкам.

    Ранее Путин заявил, что развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, только за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам

    Путин: Сейчас по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки договориться по важнейшим вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.

    Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достичь договоренности с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума он подчеркнул, что не видит большого смысла в контактах с украинской стороной.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с Зеленским). Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля – в чем я сомневаюсь – есть юридическо-технические трудности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву.

    Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Владимир Зеленский ранее отказался приехать в Москву на встречу с российским президентом.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 07:25 • Новости дня
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки

    Путин предупредил о росте цен при резком снижении ключевой ставки

    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.

    О рисках снижения ключевой ставки Банка России заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По его словам, некоторые участники форума могут полагать, что ставку требуется резко понизить, однако это неминуемо приведет к повышению цен.

    Путин подчеркнул: «Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти».

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной. Он отметил, что инфляция в стране уже снижается.

    Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ

    Путин: У России есть более эффективные технологии для сжижения газа, чем у США

    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия обладает более совершенными решениями для сжижения газа по сравнению с американскими аналогами.

    По его словам, Россия располагает технологиями добычи и сжижения газа, которые превосходят американские по эффективности, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он также заявил о важности устойчивого развития традиционных отраслей региона. Путин предупредил, что снижение ключевой ставки может привести к росту цен.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем

    Путин о роли России в союзе с Индией и Китаем: Медведь он и есть медведь

    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время пленарного заседания на ВЭФ президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив ее с медведем.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказался о месте России в союзе с Индией и Китаем, пишет РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о роли России в таком союзе, Путин заявил: «Медведь он и есть медведь», сравнив эти государства с животными: слоном (Индия), драконом (Китай) и медведем (Россия).

    Путин отметил, что у России сложились добрые и добрососедские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Индонезией. Он подчеркнул, что страна активно развивает международное сотрудничество и уделяет большое внимание укреплению связей со странами Азии.

    Путин при этом добавил, что символом России является не только медведь.

    «Медведь, конечно, символ России, но – мы на Дальнем Востоке находимся – самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг.

    Напомним, во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

    Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским

    Путин: Самое лучшее место для встречи с Зеленским – город-герой Москва

    Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским
    @ Евгений Биятов/Михаил Корытов, STF/ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.

    По его словам, Россия готова гарантировать полную безопасность Владимиру Зеленскому и представителям Киева, если они решат приехать на переговоры в Москву, передает ТАСС.

    «В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что если украинская сторона действительно заинтересована во встрече, Россия обеспечит необходимые условия для работы и безопасность на 100%.

    Путин также назвал избыточными предложения Киева провести переговоры на других площадках, отметив, что такие требования выглядят как чрезмерные запросы к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что приглашение направлено для обсуждения актуальных вопросов между двумя странами. Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для встречи с российским лидером.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Названа продолжительность пленарного заседания ВЭФ с Путиным

    Пленарное заседание ВЭФ с Путиным запланировали минимум на два часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Продолжительность пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина составит не менее двух часов, передает ТАСС. На этот период мероприятие запланировано в официальной программе форума, но его фактическая длительность не ограничена.

    Участие в заседании также примут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

    Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В программе форума запланировано более 100 тематических сессий, объединенных в семь блоков. Ожидается свыше 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий.

    Ранее президент Владимир Путин во второй раз за день прибыл на остров Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.

    В ходе совещания Путин сообщил, что новая плавучая АЭС предназначена для обеспечения электроэнергией Баимского горно-обогатительного комбината, передает РИА «Новости».

    «Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику. Он заявил о необходимости развивать энергетику Чукотки.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин заявил о поступательном развитии Дальнего Востока России

    Путин призвал наращивать инфраструктуру на Дальнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, и только за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на значительные успехи и рост числа промышленных и социальных объектов на Дальнем Востоке, в регионе еще многое предстоит сделать, передает ТАСС.

    Российский лидер поблагодарил участников за проделанную работу и отметил, что Дальний Восток охватывает около 40% территории страны, а значит требует особого внимания.

    Путин заявил: «Я вас всех хочу поблагодарить за то, что сделано. Но, как уже было здесь сказано в начале нашей встречи, сделать предстоит еще больше, имея в виду, что Дальний Восток – это почти половина, 40% территории всей Российской Федерации. Есть над чем работать».

    Он сообщил, что стало хорошей традицией ежегодно оценивать результаты развития региона в преддверии Восточного экономического форума. Путин также отметил, что количество современных и необходимых для жителей объектов на Дальнем Востоке ежегодно увеличивается, что обеспечивает макрорегиону хорошие перспективы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме и обсуждения развития топливно-энергетического комплекса региона.

    Путин отметил положительную динамику притока жителей в регионы Дальнего Востока благодаря инфраструктурным проектам и ипотеке.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Лаоса на ВЭФ

    Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сипхандоном на ВЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Сипхандон возглавляет делегацию Лаоса на ВЭФ, он выступит с речью на пленарном заседании форума, которое запланировано на 5 сентября, передает ТАСС.

    Форум проходит на острове Русский во Владивостоке.

    Глава лаосского правительства Сонсай Сипхандон прилетел во Владивосток накануне вечером для участия в Восточном экономическом форуме.

    Напомним, участие в ВЭФ-2025 во Владивостоке подтвердили более 70 стран.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 07:51 • Новости дня
    Путин поручил запустить новый этап развития Дальнего Востока с «экономикой будущего»

    Путин объявил о запуске нового этапа развития Дальнего Востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал о планах сформировать экономику будущего на Дальнем Востоке.

    О необходимости начать новый этап развития на Дальнем Востоке России заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что основой дальнейшего продвижения региона должны стать успехи добывающей и обрабатывающей промышленности, а также укрепленная инфраструктура.

    Путин отметил: «С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами – в этом, собственно говоря, и суть нового этапа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он заявил о необходимости сохранять устойчивость традиционных отраслей региона. Президент также предупредил о риске увеличения цен при снижении ключевой ставки.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане пока мало потребляют в пищу рыбу, необходимо усиливать поставки этой продукции в регионы, заявил президент Владимир Путин в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23-23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо решать эту проблему.

    Также президент указал, что большую часть рыбной продукции производят на Дальнем Востоке.

    «Мы думаем над этим, надеюсь, эта проблема будет решена», – добавил президент.

    «На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Также 65% переработки проводится на Дальнем Востоке.

    В ходе своего выступления на ВЭФ глава государства поручил довести ключевые показатели Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского в течение ближайших 10 лет.

    Также он заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.

    Комментарии (6)
