В Испании выдали около 40 виз иностранным сторонникам ценностей России
Консульские учреждения в Испании оформили почти 40 виз для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России, на основе нового президентского указа от 2024 года, который позволяет переехать в Россию, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Испании Кирилл Будаев.
Визы оформляются в рамках президентского указа, который позволяет заявителям, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности России, получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре, пояснил Будаев РИА «Новости».
Новые правила предусматривают, что иностранцы могут въехать в Россию и проживать без необходимости сдачи экзамена на знание русского языка, если причиной обращения стала невозможность оставаться в своей стране из-за неприятия ее политики.
Будаев отметил, что спрос на консульские услуги среди российских граждан, проживающих в Испании, остается высоким: в 2025 году за помощью в консульский отдел в Мадриде обратились более 15 тыс. человек.
В консульствах востребованы регистрационные и нотариальные услуги, оформление российских документов, а также консультационная поддержка. В отдельных случаях россияне обращаются с более сложными вопросами, связанными со смертью близких, вопросами опеки, наследством или судебными спорами.
Будаев подчеркнул, что интерес к оформлению документов сохраняется и среди релокантов, прибывших в Испанию в последние годы по разным причинам. По словам дипломата, услуги оказываются всем гражданам России вне зависимости от политических взглядов, однако заграничный паспорт может быть не выдан в случае нахождения заявителя в розыске, при наличии непогашенных долгов или незакрытого судопроизводства на территории России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее двое граждан Германии, Эдуард и Людмила Иост, получили разрешение на временное проживание в России. Американские супруги в сентябре получили разрешение на проживание в России
Также газета ВЗГЛЯД составила гид «Получение гражданства РФ в 2025 году»: новые правила, упрощенный порядок и необходимые документы.